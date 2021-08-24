Дмитрий Песков: Власти проработают инициативу Шойгу строить города в Сибири

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве новых городов-миллионников в Сибири требует тщательной проработки, и власти займутся этим вопросом, сообщает Интерфакс Россия.

— Президент Путин прямо сказал, что инициатива ему импонирует, но сказал, что задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно очень тщательно и скрупулезно обговаривать, и готовить. Вот этот процесс и начнется, — уточнил Песков (цитата Интерфакс).

На вопрос журналистов о перспективах развития существующих городов в Сибири, которые пришли в упадок, он отметил, что что «это постоянный процесс». Пресс-секретарь главы государства пояснил, что отраслевые и региональные планы развития, последовательная работа по восстановлению моногородов в регионах Сибири направлены на эти цели.

В начале августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН Шойгу выступил с предложением перенести столицу РФ в Сибирь и создать в регионе пять новых городов с населением до миллиона человек. По мысли министра обороны, это должны быть крупные научно-промышленные и экономические центры, ориентированные на ту или иную сферу деятельности.

Ранее Шойгу предлагал не только выстроить в Сибири пять городов, в которых будут жить до 1 млн человек, но и переместить туда столицу России.