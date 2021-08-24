Технопарк Новосибирского Академгородка продолжает прием заявок на Стартап-акселератор, который научит инноваторов создавать комплексные продукты и запускать их на рынок. Подать заявку можно до 5 сентября.

А:СТАРТ включает два интенсивных образовательных блока: с 17 по 19 сентября и с 8 по 10 октября. На интенсивах участники освоят методологии управления продуктом, изучат основы дизайн-мышления, в том числе опробуют методики генерации идей и проверки гипотез, а также спроектируют MVP и узнают, как защитить интеллектуальную собственность.

Мероприятия программы будут проходить в выходные дни как в очном, так и удаленном формате. Между блоками предусмотрены этапы самостоятельной работы над проектами, еженедельные трекшн-митинги и консультации с экспертами Академпарка.

К участию приглашаются начинающие предприниматели, ученые, разработчики студенты старших курсов, желающие реализовать свои бизнес-проекты в таких сферах как ИТ, приборостроение, нанотехнологии, биотехнологии и медицина.

— А:СТАРТ — это не про сухую теорию: будет много практики, участники при поддержке менторов и трекеров будут поэтапно прокладывать мостик к созданию своего продукта. Мы увеличиваем базу меры поддержки и расширяем географию спикеров и партнеров, которые подготовят начинающих инноваторов к актуальным задачам современных рынков, — отметил Алексей Логвинский, исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка», директор бизнес-ускорителя А:СТАРТ.

Финальные защиты проектов пройдут 28 октября. Победители будут приглашены в бизнес-инкубатор, где они смогут развивать свои стартапы при поддержке Академпарка.

Фонд «Технопарк Академгородка» — институт развития, учрежденный Правительством Новосибирской области, мэрией г. Новосибирск, Сибирским отделением РАН и Новосибирским государственным университетом для построения эффективной системы генерации, развития, поддержки и продвижения высокотехнологичного бизнеса в Технопарке Новосибирского Академгородка.