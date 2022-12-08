МегаФон назвал самые интернет-активные города Новосибирской области

Ежемесячно на одного абонента здесь приходится более 34 Гб мобильных данных — вес семнадцати фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра почти в 2 раза выше средней по области, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, жители Барабинска лидируют по количеству потребляемого трафика. К декабрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

Барабинск – 34,2 Гб на пользователя Куйбышев – 21,2 Гб Купино – 19,2 Гб Обь – 18,6 Гб Новосибирск – 17,5 Гб

Для сравнения один среднестатистический житель Новосибирской области «прокачивает» 17,2 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 10% и составлял 16,2 Гб. Рейтинг выглядел аналогично –самыми «качающими» были жители Барабинска.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Карасук, Тогучин, Черепаново, Болотное и Искитим. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц по 6 часов 3 минуты, то общительные абоненты Карасука – 8 часов 59 минут.

«Развитие инфраструктуры связи как в крупных городах, так и в небольших областных локациях является нашей приоритетной задачей. Только с начала этого года инженеры компании улучшили качество сети более чем в 500 населенных пунктах региона. Благодаря модернизации действующего оборудования мы ускорили мобильный интернет во всех районах области, доступ к 4G МегаФона впервые получили жители сел Яркуль, Романовка, Троицкое, Быстровка, Верх-Урюм, Верх-Тарка, Златоуст и Завьялово», — комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

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