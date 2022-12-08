Скандальная снегоплавильная станция — частная собственность

Выполнять предписание прокурора по сносу снегоплавильной станции на ул. Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска должна частная компания, в собственности которой станция находится. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Эа станция — не муниципальная, а частная собственность, — говорит Анатолий Локоть. — Конечно, собственник будет выполнять все предписания надзорных органов, в частности, прокуратуры. Но мы будем тоже этому способствовать.

Напомним, накануне в прокуратуре Новосибирской области официально сообщили о предписании городского прокурора мэрии, в котором требовалось убрать объект с территории жилмассива, несмотря на то, что он не функционирует на протяжении нескольких лет по решению суда. Днём ранее об этом в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский.

Как ранее напомнили историю вопроса в городской контрольно-счётной палате, в 2012 году мэрия приобрела в собственность долю станции за 31,8 млн руб. Оставшуюся долю приобрело ООО «Стройсервис». В 2014 – 2017 годах со «Стройсервиса» взыскано 4,7 руб в качестве компенсации за пользование имуществом. В 2021 году «Стройсервис» признан банкротом в связи с просроченной задолженностью, появившейся из-за запрета на эксплуатацию объекта в пределах санитарно-защитной зоны жилого дома, разрешение на строительство которого было выдано в 2014 году. Доля собственности мэрии была реализована «Стройсервису» за 5,1 млн руб. в соответствии с результатами независимой оценки. В результате, вложения мэрии Новосибирска в строительство снегоплавильной станции и полученные доходы за весь период нахождения объекта в составе муниципальной казны сформировали расчётный убыток в размере 21,8 млн руб.

Ранее редакция сообщала о возможных перспективах уборки снега текущей зимой.