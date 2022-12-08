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Договор лизинга позволит мэрии Новосибирска ещё больше обновить троллейбусный парк

  • 08/12/2022, 16:04
Автор:
закупка троллейбусов
В закупке закупке троллейбусов будут участвовать как область, так и областной центр.

Принято совместное решение об участии мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области в договоре лизинга, в рамках которого предполагается приобретение для города новых троллейбусов за счёт средств городского и областного бюджетов. Эту информацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть впервые, по его словам, озвучил в ходе еженедельной пресс-конференции.

закупка троллейбусов

Новосибирск объявил тендер на закупку 120 троллейбусов

Мы рассматривали проблемы развития электротранспорта, в частности, троллейбусного парка на уровне области, рассказывает мэр. Проводил совещание губернатор. Совместно мы пришли к выводу, что надо обновлять троллейбусный парк по такой же практически схеме, как мы обновляли автобусный парк. Поэтому было принято решение включиться в лизинг и в соответствии с этой формой выкупить 120 троллейбусов с автономным ходом. Эту работу мы рассчитываем начать со следующего года. Сегодня все организационные, подготовительные этапы пройдены.

Кроме того, в ближайшее время в город должны поступить 9 новых троллейбусов в рамках предыдущего контракта. В мэрии называют срок их прибытия до конца текущего года. Напомним, что город выиграл заявку на 59 новых троллейбусов на автономном ходу. Новые троллейбусы предположительно будут ходить по маршруту №36, соединяя ул. Лазурную и железнодорожный вокзал «Новосибирск  Главный».

Мы с нетерпением ждём, следим за ситуацией, говорит глава города. Надеемся, что все обязательства будут выполнены в срок.

Напомним, что летом текущего года в Новосибирске завершилась поставка по лизингу новых автобусов в количестве 205 единиц. Как сообщали в руководстве муниципалитета, все поступившие в город автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе, соответствуют требованиям доступной среды  это наличие низкого пола.

 

Ранее редакция сообщала о новых ценах на проезд в городском общественном транспорте.

 

Фото — pixabay.com, автор — xusenru

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : общественный транспорт лизинг закупка троллейбусов


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