Договор лизинга позволит мэрии Новосибирска ещё больше обновить троллейбусный парк

Принято совместное решение об участии мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области в договоре лизинга, в рамках которого предполагается приобретение для города новых троллейбусов за счёт средств городского и областного бюджетов. Эту информацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть впервые, по его словам, озвучил в ходе еженедельной пресс-конференции.

Новосибирск объявил тендер на закупку 120 троллейбусов Мы рассматривали проблемы развития электротранспорта, в частности, троллейбусного парка на уровне области, — рассказывает мэр. — Проводил совещание губернатор. Совместно мы пришли к выводу, что надо обновлять троллейбусный парк по такой же практически схеме, как мы обновляли автобусный парк. Поэтому было принято решение включиться в лизинг и в соответствии с этой формой выкупить 120 троллейбусов с автономным ходом. Эту работу мы рассчитываем начать со следующего года. Сегодня все организационные, подготовительные этапы пройдены.

Кроме того, в ближайшее время в город должны поступить 9 новых троллейбусов в рамках предыдущего контракта. В мэрии называют срок их прибытия — до конца текущего года. Напомним, что город выиграл заявку на 59 новых троллейбусов на автономном ходу. Новые троллейбусы предположительно будут ходить по маршруту №36, соединяя ул. Лазурную и железнодорожный вокзал «Новосибирск — Главный».

— Мы с нетерпением ждём, следим за ситуацией, — говорит глава города. — Надеемся, что все обязательства будут выполнены в срок.

Напомним, что летом текущего года в Новосибирске завершилась поставка по лизингу новых автобусов в количестве 205 единиц. Как сообщали в руководстве муниципалитета, все поступившие в город автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе, соответствуют требованиям доступной среды — это наличие низкого пола.

Ранее редакция сообщала о новых ценах на проезд в городском общественном транспорте.