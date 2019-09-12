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МегаФон Образование – новый способ учиться онлайн

  • 12/09/2019, 17:17
Доступ к платформе может предоставляться как на ежемесячной, так и посуточной основе.

К началу нового учебного года компания МегаФон запускает новый сервис «МегаФон Образование», с помощью которого можно записаться на онлайн-курсы по самым востребованным направлениям от 20 рублей в день.

С помощью нового онлайн-сервиса легко получать знания из обучающих курсов по таким популярным направлениям, как ИТ, маркетинг, менеджмент и финансы. На платформе доступны изучение языков программирования и офисных инструментов (Excel, Word, PowerPoint), основы работы с базами данных, знакомство с навыками публичных выступлений, тайм-менеджмента и другие дисциплины.

Сервис «МегаФон Образование» рассчитан на людей любого возраста, заинтересованных в расширении своих компетенций и повышении квалификации ради успешной карьеры. Студенты и начинающие работники получат возможность приобрести новые полезные знания. Также сервис подойдет активным и деловым людям, которые испытывают потребность в дополнительном образовании, но из-за дефицита времени не имеют возможности пройти очное обучение. Доступ к платформе может предоставляться как на ежемесячной, так и посуточной основе, а минимальная стоимость обучения начинается с 20 рублей в день. Плата за услугу списывается непосредственно с лицевого счета абонента МегаФона.

После обучения пользователю сервиса выдается сертификат об окончании курса, который можно использовать при поступлении на работу или в качестве подтверждения прохождения курсов повышения квалификации. Лучшие слушатели получат возможность пройти стажировку в группе компаний МегаФона или у партнеров сервиса с последующим трудоустройством. Такие курсы отмечены на сайте текстом «Стажировка».

— Мы рады предложить нашим абонентам совершенно новый сервис — «МегаФон Образование», позволяющий учиться онлайн любому пользователю мобильной связи. Сервис подойдет тем, кто ценит свое время и стремится к самосовершенствованию.  Получать образование еще никогда не было так просто — достаточно иметь лишь желание и смартфон или планшет с SIM-картой МегаФона — оператора ваших безграничных цифровых возможностей, — говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам МегаФона.

Ознакомиться с возможностью платформы «МегаФон Образование» и списком курсов можно на сайте education.megafon.ru.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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