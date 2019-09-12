С 12 сентября 2019 года Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines (бренд АО «Авиакомпания «Сибирь»). В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией «Глобус», входящей в состав холдинга S7 Group, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что под руководством Вадима Клебанова будет проходить объединение авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус». Слияние произойдет путем перевода воздушного флота «Глобуса» в сертификат эксплуатанта «Сибири». Процесс объединения планируется завершить к середине декабря.

Владимир Объедков, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних десяти лет, возглавит в холдинге S7 Group проект по развитию малой авиации.

Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачевского объединенного авиаотряда, с 1998 года – пилотом Ту-204 в авиакомпании «Сибирь». С 2000 года занимал различные должности в ОАО «Авиакомпания «Сибирь» – от заместителя директора летной службы, начальника летно-методического отдела до заместителя генерального директора, начальника штаба авиакомпании.

Фото: пресс-служба авиакомпании