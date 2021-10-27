МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

Компания будет создана на основе активов «Первой башенной компании» — 17 тысяч башен и опорных конструкций – и оператора «Вертикаль» — более 5 тысяч объектов. Объединенная компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тыс. башен.

В рамках сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд руб. В результате сделки МегаФон получит долю 25% в объединенной компании. Закрытие сделки планируется до конца 2021 года.

Сделка будет профинансирована за счёт собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка. По итогам сделки Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, будет иметь 5 из 7 представителей в совете директоров объединенной компании и будет отвечать за операционное управление бизнесом.

Объединенный башенный бизнес будет полностью независимым игроком. Структура объединенной компании предполагает, что ни МегаФон, ни другой телеком-оператор не сможет получить контроль в компании или большинство в Совете директоров. От МегаФона в совет директоров войдет 2 представителя. В компании будут соблюдаться стандарты сохранения коммерчески чувствительной информации в отношении операторов связи, соответствующие лучшим мировым практикам, которые применяют лидирующие мировые башенные компании.