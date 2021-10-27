Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал жилые дома ЖК «Онега»

ЖК «Онега» состоит из 14 невысоких кирпичных домов, в непосредственной близости от него находятся 4 детских сада, 3 школы, детский бассейн и спортивный центр. В шаговой доступности от комплекса располагается остановка общественного транспорта.

Приобрести квартиру в ЖК «Онега» можно с использованием кредита Банка Уралсиб, в том числе по программе «Ипотека для семей с детьми»*. Минимальные ставки по ней понижены и составляют 4,89% при сумме кредита от 3 млн рублей включительно и 5,99% – до 3 млн рублей.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. В банке действуют программы ипотечного кредитования «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».