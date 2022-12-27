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«Первый Cибирский ИТ-саммит»: возможность сверить часы

  • 27/12/2022, 14:04
Первый Cибирский ИТ-саммит
2022 год для ИТ-отрасли прошел под знаком перехода к тотальному импортозамещению. 2023-й готовит новые вызовы.

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Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт»— После того как российский рынок покинули сотни зарубежных вендоров, стало понятно, что переход на российские ИТ-решения неизбежен и откладывать процесс импортозамещения больше нельзя. По оценкам Ассоциации «Отечественный софт», с весны 2022 года спрос на российские решения вырос в 10-12 раз, в зависимости от класса ПО. При этом наиболее востребованным стало системное российское ПО: операционные системы, базы данных, средства виртуализации, системы хранения данных и резервного копирования, — комментирует исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Заместитель генерального директора компании «РедСофт» Рустам Рустамов согласен, что российский ИТ-рынок способен отразить небывалые вызовы, параллельно наращивая конкурентоспособность и расширяя предложение.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «РедСофт»— В 2022 году это удалось сделать не только благодаря единству наших разработчиков, но и сотрудничеству с заказчиками на всех этапах. Развитие информационных технологий требует сохранения темпов этой работы. Такие важные и масштабные мероприятия дают шанс наладить мосты, обсудить острые проблемы, находить новые решения, — добавляет он, предлагая обсудить эту тему на ИТ-саммите в Новосибирске.

Рустам Рустамов считает, что сложившаяся в 2022 году ситуация также повлияла на скорость принятия решений о переходе на отечественный софт и требует активной совместной работы разработчиков и заказчиков для успешной интеграции и внедрения российского ПО.

— О том, как выстраивать этот диалог и как от импортозамещения перейти к импортонезависимости в части принятия российским бизнесом решения об ускоренном переходе на отечественные ИТ-продукты, мы будем говорить в рамках секции «Импортозамещение», — говорит он.

Независимый эксперт по искусственному интеллекту Максим Свириденко уверен, что ИИ (искусственный интеллект) может дать интересные перспективы для развития бизнеса.

Максим Свириденко, независимый эксперт по искусственному интеллекту — Для компаний с большим потоком информации он становится просто спасением: помогает выполнять рутинную работу, обрабатывает данные и формирует аналитику. С помощью искусственного интеллекта бизнес получает реальные основания для принятия верных и оперативных решений. Показатели, критерии, рекомендуемые действия — все это возможно получать с помощью анализа, проведенного ИИ. Это позволяет ускорять и развивать бизнес-процессы, повышать прибыльность, — комментирует Свириденко.

На секции «Искусственный интеллект» он предлагает обсудить способы внедрения и использования искусственного интеллекта в бизнесе, влияние ИИ на бизнес-процессы, а также то, насколько можно доверять интеллектуальным системам и как коммерческий сегмент уже использует результаты таких разработок.

— Организаторы справедливо уделяют внимание данной теме, так как для современного бизнеса, активного и внимательного к изменениям, — ИИ становится реальным помощником, — поясняет Максим Свириденко.

Площадка для диалога

В рамках деловой программы саммита будет поднят целый ряд важных для участников цифровой трансформации вопросов:

  • Какими продуктами решать задачи по цифровизации коммерческого сегмента?
  • Как операторам обеспечить защиту персональных данных и какие новые нормативные требования придется реализовывать?
  • Особенности обеспечения информационной безопасности предприятий с объектами критической информационной инфраструктуры.
  • Безопасность финансовых организаций.
  • Меры поддержки и инвестирование для компаний ИТ-отрасли.
  • Инновационные решения в информационных технологиях.
  • Особенности госзакупок отечественных ИТ-решений.

Эти и многие другие направления будут освещены в рамках экспертной работы на полях саммита. www.it-summit-sib.ru

Алексей Малеев, организатор «Первого Сибирского ИТ-саммита»— Сегодня мы говорим о площадке, которая соберет представителей ИТ-отрасли со всех регионов Сибирского федерального округа. Такого масштаба мероприятие в Сибири еще не проходило. Это позволит показать имеющиеся разработки и решения даже небольшим командам, а посетителям мероприятия поможет сориентироваться в имеющихся актуальных ИТ-решениях. Планируется довольно большая экспозиционная часть мероприятия, и площади новосибирского Экспоцентра позволяют реализовать такую задачу, — комментирует организатор «Первого Сибирского ИТ-саммита» Алексей Малеев. — Часто бывает, что представители бизнеса, имея желание повысить эффективность своих процессов, обеспечить защиту данных или выполнить предписанные требования нормативно-правового регулирования, не всегда имеют возможность качественной «навигации» по ИТ-решениям, что замедляет, а иногда и затрудняет реализацию. На ИТ-саммите бизнес сможет увидеть всю палитру продуктов, сервисов, способов внедрения и т.д. А главное — будет возможность сравнить предлагаемые решения.

Он также пояснил, что Новосибирск в качестве места проведения форума выбран не случайно. Город традиционно считается логистическим центром Сибири.

— Здесь удобно собираться представителям всех регионов СФО. Комфортно будет и коллегам из Иркутска, и коллегам из Омска из-за незначительной разницы во времени и вполне доступного расстояния. У нас хорошее транспортное сообщение и с Москвой, откуда мы также ожидаем гостей и участников саммита, — уточняет Малеев.

Он напомнил, что одна из задач саммита — создание глобальной дискуссионной площадки, где производители и разработчики совместно с экспертами смогут поделиться опытом и мнением по решению актуальных вопросов, существующих в ИТ-отрасли.

— Поскольку сам процесс цифровизации является важным, к работе в рамках деловой программы подключены представители регуляторов и органов исполнительной власти, что положительно скажется на качестве диалога среди участников. Опять же площадка саммита расположена к принятию гостей из любого города Сибири, и мы ожидаем хороших экспертов из соседних регионов. Обмен опытом — это всегда полезно в решении важных задач, и мы, как организаторы, рады, что создаем такую возможность. Мы открыты и приглашаем к взаимодействию профильные ассоциации сибирских регионов, — резюмирует Малеев.

По данным Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, лидерами в регионе с точки зрения цифровизации являются те же отрасли, что и в целом по стране: это финансы, ритейл, строительство, ЖКХ, промышленность, связь и медиа, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, социальная сфера.

Напомним, «Первый сибирский ИТ-саммит» пройдет в Новосибирске 16-17 марта 2023 года при поддержке Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области в МВК «Новосибирский Экспоцентр». Он объединит на одной площадке представителей ИТ-отрасли Сибирского федерального округа: разработчиков, интеграторов, представителей органов власти, регуляторов, профильных ассоциаций и бизнес-сообществ. В рамках саммита пройдет двухдневная деловая программа, включающая тематические треки с максимальным охватом всех ИТ-направлений. Также участники смогут посетить выставочную экспозицию, где будут представлены новейшие решения и актуальные продукты сибирских разработчиков. Для размещения стендов небольших ИТ-компаний и стартапов проработаны доступные условия участия.

Основные цели саммита — создание площадки для демонстрации современных отечественных ИТ-разработок и организация диалога между участниками цифровой трансформации Сибирского федерального округа.

Базовая иллюстрация и фото экспертов предоставлены организаторами саммита

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес Технологии

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Первый Cибирский ИТ-саммит новые технологии ИТ-рынок. ИТ-разработки IT-технологии


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