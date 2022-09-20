МегаФон выяснил, где живут самые общительные абоненты Новосибирской области

Аналитики МегаФона зафиксировали рост голосового трафика на 14% с начала года. В среднем на один диалог абоненту сегодня достаточно около трех минут.

Наиболее общительными в регионе оказались жители Сузуна и Ордынского – здесь в среднем разговоры длятся более четырех минут. В топ самых разговорчивых локаций также попали Венгерово, Коченево, Горный, Линево, Краснообск и Маслянино.

Среди крупных городов пальму первенства по этому показателю держит Новосибирск. За ним следуют Искитим, Карасук, Бердск, Тогучин и Черепаново.

С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – уже свыше 50% разговоров жители Новосибирской области проводят в сетях четвертого поколения. Сервис Voice over LTE позволяет совершать вызовы, не прерывая интернет-сессию в 4G, это значит, что скачивать видео на высоких скоростях, читать почту и соцсети можно даже во время беседы. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос звучит чисто и естественно.