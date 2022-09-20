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Под рестрикции США из-за связей с РФ попали грузовые воздушные суда Ирана

  • 20/09/2022, 15:51
Автор:
санкции против РФ
По убеждению американского министерства торговли, на борту самолетов перевозили электронику в Россию, игнорируя установленные ограничения.

Три грузовых самолета Boeing 747, принадлежащие иранским авиакомпаниям Iran Air, Mahan Air и Qeshm Fars Air находятся теперь под американскими санкциями, передают «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

По убеждению американского министерства торговли, на борту самолетов перевозили электронику в Россию, игнорируя установленные ограничения, связанные с проведением российской стороной специальной военной операции в Украине.

По данным ведомства, иранские самолеты в санкционный список попали впервые.

Ранее власти Ирана уже озвучивали, что планируют сотрудничать с Россией в сфере авиации. И в дальнейшем рассчитывают поставлять запчасти для самолетов.

В то же время Казахстан задерживает российские грузовики с товарами из Европы.

Уточняется, что часть из них находится на стоянках для нарушителей, где, к слову сказать, ежедневное хранение стоит очень дорого. Другие — на таможенных терминалах. Документы у водителей изъяли, теперь они попросту не в состоянии уехать.

Речь идёт о транзитной перевозке европейских товаров, которые направляют на белорусскую границу, а затем в Казахстан.

В Минтрансе РФ заявили, что требования Астаны, чтобы российские водители предъявляли разрешительные документы на грузы, выданные не отечественному, а предшествующему перевозчику, ничем не обоснованы.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков уточнили, что новое требование Казахстана не соответствует положениям соглашений о международном автомобильном сообщении, однако призвали предпринимателей из России воздержаться от перевозок на какое-то время.

Фото: pexels.com — Shoval Zonnis

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции перевозки бизнес


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