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Производитель чипсов Binggrae нарастит выпуск продукции благодаря нацпроекту

  • 20/09/2022, 15:23
Производитель чипсов Binggrae в России «Восточная снековая компания» (ВСК), являющийся резидентом Промышленно-логистического парка Новосибирской области, вошёл в национальный проект «Производительность труда».

Компания планирует нарастить производство чипсов и оптимизировать взаимодействие между отделами.

нацпроекты России«На сегодняшний день налоговые отчисления в бюджеты различных уровней от деятельности резидентов ПЛП уже составили порядка 6 млрд рублей и с каждым годом эта цифра растёт примерно на полтора млрд в год. Кроме того, в ПЛП создано порядка 6 тысяч рабочих мест, а объём инвестиций, которые резиденты вложили в проекты, достиг 55 млрд рублей. Вступление резидентов парка в нацпроект «Производительность труда» позволит развиваться ещё более эффективно и наращивают объёмы своего производства», – отмечает директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Для повышения производительности и внедрения инструментов бережливого производства на предприятии выбрана линия обжарки в соли и упаковки. На производстве работают более 100 человек, объём выпуска продукции в 2021 году составил почти 41,5 млн штук.

«За последние три года произошли серьёзные изменения: мы расширили технологические возможности, закупили новое оборудование. Также выросли показатели: по итогам 2022 года ожидаем выручку около 1,8 млрд рублей. Есть планы по дальнейшей модернизации производства – будем приобретать ещё одну линию и пристраивать дополнительные склады. Компания растет, проблем становится больше и взаимодействия между отделами не хватает. Вроде бы делаем всё то же самое, но с наибольшими трудозатратами. Надеемся, что с помощью нацпроекта удастся выстроить спокойную планомерную работу», – говорит генеральный директор ООО «ВСК» Алексей Кармышев.

Сопровождать реализацию проекта на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области и оказывает предприятиям региона адресную поддержку в рамках национального проекта «Производительность труда».

Фото предоставлено АИР НСО

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Регионы: Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты АИР НСО


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