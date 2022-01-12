Бывший замдиректора новосибирского завода подозревается в подкупе

В отношении теперь уже бывшего заместителя директора Новосибирского механического завода «Искра» Олега Миргородского возбуждено и расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, к моменту возбуждения дела подозреваемый сменил место жительства и место работы.

— Дело, в рамках которого Олегу Миргородскому избрана мера пресечения, касается его деятельности в ОАО «Новосибирский механический завод «Искра», где он работал замдиректора до победы в конкурсе на должность руководителя ФКП «Пермский пороховой завод», — сообщает издание. — Ему инкриминируется ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Как сообщает издание со ссылкой на самого Миргородского, конкурс планировалось провести еще в прошлом году, но он переносился из-за коронавируса.

— К тому времени срок полномочий Олега Миргородского в статусе директора истек, но по решению Минпромторга он продолжил руководить предприятием до проведения нового конкурса, — рассказывает «Коммерсант». — Осенью Олег Миргородский сообщил, что уходит и не собирается участвовать в конкурсе, но затем якобы изменил свое решение. После бесед с оперативниками перед задержанием директора пригласили в Новосибирск для участия в следственных действиях.

По предварительной информации, решение об избрании меры пресечения подозреваемому в конце 2021 года принял суд Центрального района Новосибирска.

Напомним, что ранее в Новосибирске уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждалось в отношении руководителя новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексея Курдюкова. По версии следствия, он, используя свое служебное положение, вымогал денежные средства с логистических фирм за увеличение объемов перевозок. Руководителям указанных предприятий Курдюков предлагал передавать ему суммы в 3% от месячного оборота в качестве незаконного денежного вознаграждения. Об этом стало известно по результатам проверки, которую провела служба безопасности ООО «ТК Мираторг» совместно с Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по Новосибирску.