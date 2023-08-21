Мемориал в Военном городке взяли на бюджетное финансирование

— 19 августа в Военном городке прошла патриотическая акция, посвященная посвящённое 80-летию со дня образования 228-го мотострелкового Севастопольского ордена Александра Невского полка и 113-летию со дня основания новосибирского Военного городка. В акции приняли участие 450 человек. Не только жители Военного города, но и гости из других городов, — сообщил на оперативном совещании в правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он также сообщил, что город берет на бюджетное финансирование восстановленный мемориал 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии, расположенный на плацу Военного городка.

— Мы нашли для этого правовые основания. Мемориал переходит на содержание Октябрьской администрации, — сообщил мэр. — Ранее он был восстановлен на средства спонсоров. Кроме того, в субботнике по благоустройству территории принимали участие местные жители. Бюджетных денег там пока нет.

Напомним, в марте 2023 года мемориал был официально признан элементом монументально-декоративного оформления города. Необходимость «столбить» объекты культурного наследия через суд в мэрии в первую очередь поясняли тем, что земля, на которой они расположены, принадлежит Министерству обороны. Мемориал был установлен силами военнослужащих, возвратившихся из горячих точек, и на протяжении длительного времени был скрыт от города внутри Военного городка. В октябре 2022 года, по итогам совещания с представителями общественности в администрации Октябрьского района, Совет ветеранов пожарной части №3 выступил с предложением обслуживать мемориал своими силами. Впоследствии общественники привлекли специалистов для реконструкции объекта.

Мемориал 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии был недавно отреставрирован после жалобы общественников председателю СК России Александру Бастрыкину. Обновление памятника стало возможным благодаря действиям офицеров и сотрудников Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, Военной прокуратуры и общественности, говорится в группе «Военный городок №17» «ВКонтакте».

Общественники потребовали принять меры по сохранению 16 объектов историко-культурного наследия в Новосибирске.