Темпы уборочной в Новосибирской области пока ниже прошлогодних

— На 20 августа в регионе обмолочено 45 тыс га зерновых и зернобобовых культур, или 3% от уборочной площади. Валовой сбор составляет 74 тыс тонн при текущей урожайности 16.4 ц\га, — сообщил на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Напомним, ранее министр отмечал, что урожайность зерновых существенно ниже прошлогодней.

Кроме того, в регионе приступили к уборке картофеля и овощей. На 20 августа картофель убран с площади 57 га. Валовый сбор составил 1400 тон, урожайность — 250 ц\га, на уровне прошлого года. Овощи открытого грунта убраны с площади 17 га, валовый сбор составил 530 тонн, урожайность — 311 ц\га.

— Из-за неблагоприятных погодных условий темпы уборочной пока ниже прошлогодних, — отметил Лещенко.

Министр также прокомментировал ситуацию с заготовкой кормов. Сенажа заготовлено 625 тыс тонн — 2\3 плана, сена — 143 тыс тонн, 50% от плана, кормов 255 тыс тонн — 9 ц кормовых единиц на условную голову.

При этом Лещенко отметил, что из региона продолжается отгрузка зерна, в том числе на экспорт. Цены на него стабильные. Элеваторы области загружены на 30%.

Ранее в Минсельхозе прогнозировали, что из-за засухи нынешнего лета урожай 2023 года по зерновым будет меньше, чем в 2022 году на 30-40%.