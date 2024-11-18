«Меня выкинули из чата»: В соцсетях все больше жалоб людей, которых исключили из локальных групп

На выход «за несогласованность действий»

Сегодня в каждом доме, районе, поселке, СНТ и т.д. действуют локальные сообщества, которые в соцсетях или мессенджерах объединяют людей по месту жительства или различным интересам (дачников, владельцев гаражей, родительские чаты и т.д.). В некоторых сообществах состоят несколько тысяч человек, если речь идет о группах муниципального, районного и городского масштаба.

Как правило, контент в группах в соцсетях — это солянка из объявлений и обсуждений вопросов, которые волнуют непосредственно жителей конкретной локации/сообщества. В мессенджерах участники более нацелены на обсуждение вопросов и быстрый срез мнений для их решения. В эти группы также выкладывается важная для данной локации/сообщества информация об отключениях систем жизнеобеспечения, дорожных работах, сборе денег и т.д., передаваемая депутатами территории, ТОСами и т.д.

У каждой из этих групп или чатов есть модераторы, которые их создавали, и те, кому основатель дал полномочия администраторов. В итоге получается, что фактически в частном канале люди обсуждают публичные, общественно значимые вопросы. При этом модератор и администраторы канала могут исключать из групп других участников по самым разным причинам. Судя по комментариям в соцсетях, это могут быть как конфликты между частниками чата/группы, сопровождающиеся взаимными оскорблениями, так и более зыбкие критерии, например «несогласованность действий с другими участниками чата», «несовпадающее мнение» и т.д. Получается, что человек, подвергшийся остракизму, отрезается от информации, которая может быть для него актуальна как для жителя (собственника дачного/садового участка, гаражного сообщества, родителя и т.д.) конкретной территории.

Редакция Infopro54 попросила юристов прокомментировать, насколько распространены такие ситуации и есть ли прецеденты с подачей исков от исключенных из групп и чатов участников.

Правила размыты

Руководитель «Центра защиты прав граждан Справедливой России» в Новосибирской области Алексей Надежкин пояснил редакции, что на сегодняшний день правила пребывания граждан в общедомовых, поселковых и районных чатах законом особо не регламентируются.

— Обычно границы допустимого и правила исключения из такого чата устанавливает его владелец или администратор. Думаю, что это правильно, поскольку такая группа чаще всего имеет неформальный характер, — комментирует Надежкин. — Конечно, исключение из общедомового или поселкового чата может стать для гражданина неприятным, но вряд ли такое решение администратора сообщества может быть обжаловано в суде, ведь чат — не более чем дополнительное удобство.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева также заявила, что в частные каналы, что бы там ни обсуждалось, никто не может понудить никого добавлять.

— С этим вообще много проблем. Например, чат ТСЖ или чат СНТ: с одной стороны, это способ передачи информации, с другой ― вроде бы частная инициатива, уставом и законом ее деятельность не регламентируется, политика таких чатов определяется администратором, — констатирует Гребнева.

При этом, по ее словам, уже полно исков о защите чести и достоинства за оскорбления в подобных чатах.

— Суды считают, что это публичное распространение информации. Но вот добиться включения в чат на основании решения суда, на мой взгляд, сегодня нереально, — констатирует Ирина Гребнева.

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко добавляет, что доказывать факт ограничения в доступе к важной информации из-за исключения из сообщества будет очень сложно.

— Например, вам придется доказать, что вы жить не можете без информации о продаже дров, а больше нигде, кроме поселкового чата, ее получить возможности не имеете, что ваше право на получение информации нарушено, — поясняет юрист. — Если в чате кто-то кого-то оскорбил, то это уже другая история, и эта информация может быть взята в качестве доказательства об оскорблении чести и достоинства.

По ее словам, попыток оспорить в судах исключение из информационных каналов, групп или сообществ за слова или фразу эксперты компании не нашли. При этом она предположила, что люди пока просто не дошли до судебных инстанций ― и такие прецеденты могут появиться.

Основания для исков

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НГУЭУ Елена Холмова согласна, что в подавляющем большинстве случаев оснований для предъявления иска у исключенных из чатов нет. При этом эксперт отмечает, что существуют особые ситуации.

Во-первых, организатор чата мог взять на себя соответствующие обязательства. Например, в договор с управляющей компанией включен пункт о том, что она обязуется создать и поддерживать работу чата, в котором все жители дома могут обмениваться мнениями по вопросам, связанным с проживанием в доме.

— В таких случаях исключение из чата будет являться незаконным (и то — при отсутствии оговорок о допустимости исключения). Возможное требование в суд — восстановление положения, существовавшего до нарушения права и возмещение причиненного морального и имущественного вреда, — комментирует Елена Холмова.

Во-вторых, чат может служить местом, где на регулярной основе сообщаются официальные сведения. Такие чаты созданы управляющими компаниями, представителями администрации СНТ и т.п. лицами.

— Если компания или администрация кого-то исключила из чата и в результате житель потерпел ущерб, то он может требовать возмещения в судебном порядке. Например, в коттеджном поселке в плановом порядке отключили на два дня электроэнергию, о чем было сообщено через чат. Собственник участка, исключенный из чата, не знал о предстоящем отключении, поскольку иных источников информации не было, и оставил в холодильнике большое количество дорогостоящих продуктов, которые за два дня испортились. Стоимость продуктов должна быть возмещена, — заявляет эксперт. — Таким образом, решения об исключении участников из чата, как правило, законны. А возможности судебного урегулирования вопроса крайне узки.

Евгения Бондаренко отмечает, что сам по себе групповой чат жителей многоквартирного дома/другого органа самоуправления создается ими по собственной инициативе, такой обязанности у управляющей компании нет. Поэтому исключение какого-либо участника, даже если он является собственником жилья в этом доме, не влечет последствий для администрации и владельцев этого чата.

— Данная ситуация может стать проблематичной в случае, если групповой чат начинает использоваться в целях проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, ТСН или другого органа самоуправления. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в целях управления многоквартирным домом, на нем могут обсуждаться вопросы заключения договора с управляющей компанией, установки камер видеонаблюдения, ремонта общего имущества в многоквартирном доме и т.д., — перечисляет собеседница Infopro54.

Она напоминает, что ст. 45 ЖК РФ устанавливает, что лицо, по инициативе которого созывается общее собрание, обязано уведомить не позднее чем за 10 дней собственников помещений многоквартирного дома. Уведомление должно обязательно иметь письменную форму, но вот способ его донесения собственники могут установить сами. Зачастую объявления о созыве общего собрания размещаются на информационном стенде в подъезде, а также дополнительно выкладываются в групповой чат собственников помещений многоквартирного дома.

Судебная практика: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04 апреля 2023 г. №33-8027/2023. В ходе рассмотрения дела со стороны ответчика были представлены документы, свидетельствующие о том, что извещение собственников происходило в соответствии с положениями ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно в соответствии с решением общего собрания оформленного протоколом №1/2020 от 15.11.2020 п. 7, информация о проведении общего собрания была доведена до собственников путем ее размещения в группе «ВКонтакте», в чате WhatsApp, на информационных стендах в подъездах, по просьбе собственников дополнительно на электронную почту.

Определение СК по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21 апреля 2022 г. по делу №8Г-6275/2022[88-7925/2022]. Собственники помещений также были уведомлены посредством сообщений в группах домовых чатов в сети WhatsApp, что являлось дополнительным ресурсом, позволяющим обеспечить максимальную гласность и вовлеченность собственников многоквартирного дома при обсуждении условий договора управления, сохраняя при этом в качестве основного способа уведомления собственников возможность их непосредственного ознакомления с материалами собрания по месту жительства ответчика.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Саратовского областного суда от 16 мая 2024 г. по делу №33-3839/2024. Установлено, что решением внеочередного общего собрания собственников помещений дома N, оформленного протоколом №1 от 11 декабря 2022 года, утвержден способ уведомления о проведении собраний путем размещения на информационных стендах на первых этажах подъездов МКД, а также в мессенджерах и домовых чатах, при наличии.

Решение Воскресенского городского суда Московской области от 21 августа 2024 г. по делу №2-1965/2024. На повестку дня собрания дома были поставлены следующие вопросы: установка видеонаблюдения на детской площадке, на внешней стороне дома, в лифтовых кабинах. Выбор коммерческого предложения предложено провести в Telegram-чате дома. Кроме того, группы в WhatsApp и Telegram были признаны официальными группами МКД, а администраторами группы назначены члены Совета МКД.

— Получается, что собственники помещений многоквартирного дома, если по данным вопросам будет принято положительное решение, будут голосовать посредством чата в Telegram. Как в этом случае учитывать мнение тех, кого в этих чатах нет? ― рассуждает Евгений Бондаренко.

Марк Вахрамеев, помощник юриста юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», сообщил редакции Infopro54, что нашел судебную практику, где суд обязал администратора подключить истца к домовому чату.

— Общее собрание собственников помещений МКД избрало способ уведомления собственников обо всех принимаемых ТСН решениях через объявление около почтовых ящиков на первых этажах и группу в WhatsApp. ООО УК «Наш Дом» являлось собственником помещения в доме, но постоянно в нем не находилось. Компания неоднократно обращалась к инициатору собрания с просьбой включить ее в домовой чат, но получала отказ. В итоге суд обязал администратора чата включить в компанию в число его участников, — рассказал Марк. — В данном случае подключение в чат истца было обосновано тем, что он не может получать информацию о созыве общего собрания с объявлений в подъезде. Если бы у него была такая возможность, то, думаю, суд бы не удовлетворил его требования.

Доступность информации

Если же исходить из ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который вводит понятие «обладатель информации», то, согласно разъяснениям Конституционного суда РФ, обладатель информации правомочен в отношении конкретной информации решать вопрос о ее получении другими лицами и о способах ее использования как им самим, так и другими лицами.

— Таким образом, согласно ФЗ, владелец сообщества/группы может ограничить доступ к информации, так как будет являться обладателем информации, — поясняет Евгения Бондаренко. — При этом я думаю, что в случае размещения оскорбительной информации неопределенному кругу лиц потерпевший (т.е. понесший моральный и иной вред) имеет право потребовать возмещения вреда.

Евгения Бондаренко также напомнила, что во всех социальных сетях, мессенджерах есть пользовательское соглашение, устанавливающие права и обязанности пользователей.

Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 14 апреля 2022 г. по делу №33-683/2022. Краткая фабула дела: администратор (Х.Я.) сообщества «ВКонтакте» «Столица С» заблокировал доступ гражданина к этому сообществу. Гражданин, ссылаясь на нарушения ФЗ «Об информации», а именно своего права получать информацию, требовал убрать блокировку и компенсировать моральный вред. Позиция суда: Полномочия владельца сообщества включают в себя полное управление сообществом, в том числе назначение и удаление администраторов сообщества, удаление участников сообщества, отправку приглашений пользователям для вступления в сообщество. Процедура «согласования с кем-либо указанных действий» правилами пользования сайтом «ВКонтакте» не предусмотрена. Правилами сайта также не предусмотрена обязанность пользователей «включать в сообщество, владельцем которого он является, любого желающего».

— Владелец сообщества может удалять и блокировать в сообществе пользователей, если его сообщество не зарегистрировано в качестве СМИ, так как такие права ему даны пользовательским соглашением социальной сети, в которой создано сообщество.

Администрация официальных страниц государственных органов и муниципальных органов имеет право применять в отношении лиц, нарушивших их правила, меры, определяемые правилами пользования соответствующей социальной сети, например блокировку. Права лиц на доступ к информации не нарушается, так как они могут ее найти в других источниках, — констатирует Бондаренко.

«Параллельные чаты» и развитие истории

Алексей Надежкин считает, что исключенный из общего чата/группы гражданин всегда может попытаться создать альтернативный локальный чат, подобно тому, как создаются альтернативные группы муниципалитетов или районов в социальных сетях. Елена Холмова также советует исключенным создавать свои чаты и организовывать в них обсуждения, интересные всему дому или поселку — подобный опыт «параллельных чатов» имеется.

При этом Евгения Бондаренко рекомендует при создания таких сообществ сразу прописывать правила исключения из них, чтобы не было избирательных историй. Например, во всех пабликах, которые создают различные госструктуры, это прописывается в обязательном порядке.

— Сейчас во многих сообществах есть чат-болталка, где люди могут общаться, и канал, где размещаются различные сообщения. На мой взгляд, исключить человека из второго канала — значит лишить его информации, — говорит юрист — Считаю, что история с пабликами и чатами будет развиваться, и к ним в ближайшее время будет более пристальное внимание, со всеми вытекающими отсюда последствиями. К примеру, мы уже видим, что сообщества от 10 тысяч участников законодатели приравняли к СМИ.

Бондаренко также рекомендовала компаниям, а также числе ТСЖ, ТСН и т.д., использующим мессенджеры для передачи сообщений, дублировать информацию через электронную почту, чтобы иметь доказательства ее доведения до участников.

Алексей Надежкин также напоминает, что гражданину всегда доступны официальные источники получения информации. В случае с многоквартирным домом это сайт управляющей компании, в случае с поселком или районом — сайты муниципалитетов и, когда они есть, местные СМИ.

Ранее редакция сообщала о том, что к третьему чтению поправки про «регистрацию блогеров» стали похожи на Франкенштейна.