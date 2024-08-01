Светлана Кузеванова: Регистрация блогеров — это совсем не регистрация. «Надо просто уведомить», — говорили они…

Медиаюрист Светлана Кузеванова — о регистрации блогеров и последствиях закона для инфлюенсеров:

— К третьему чтению поправки про «регистрацию блогеров» дополнились деталями и стали похожи на Франкенштейна. Если вам казалась сомнительной идея заставлять всех владельцев каналов, пабликов и прочих страниц в соцсетях с подписчиками более 10 тысяч регистрироваться в РКН, то теперь вы еще больше удивитесь. Обязанность зарегистрироваться — это малость…

Кто должен регистрироваться (или уведомлять о себе) в РКН?

Было очевидно, что термин «блогер» в закон вводить никто не собирается — слишком сложно. Речь идет о пользователе социальной сети, создавшем персональную страницу в соцсети. Если объем аудитории такой страницы составляет более 10 тысяч пользователей, ее владелец обязан предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие его идентифицировать.

Какие сведения и как предоставлять — установит позже правительство.

Что за реестр?

Реестр этих персональных страниц ведет Роскомнадзор. Вопрос с принудительностью включения пока открыт, порядок будет устанавливаться правительством. Роскомнадзор сам будет включать, а пользователи будут обязаны подчиниться? Или все-таки принцип попадания в реестр будет заявительным? Пока неясно.

Но в проекте также указано, что в реестр включаются те страницы, пользователи которых предоставили о себе сведения и которые не распространяют информацию с нарушением требований законодательства РФ, а также информацию, распространение которой в РФ запрещено. Последнее особенно интересно. Кто будет определять, нарушают они или нет, и почему это вообще один из признаков включения в реестр?

Какие последствия для тех, кто включился или не включился в реестр?

Первое и очень неожиданное — пользователь страницы с десятитысячной аудиторией, не включившийся в реестр, «не вправе размещать информацию, содержащую предложения о финансировании данного пользователя, а также сведения о возможных способах осуществления этого финансирования». Нельзя просить донатить себе, короче.

Почему, зачем?..

Второе по странности идеи не уступает предыдущему пункту. Не допускается на созданной пользователем персональной странице размещать информацию, которая была распространена на персональной странице, не включенной в реестр персональных страниц Роскомнадзора. Сформулировано сложно, но, кажется, имелось ввиду, что каналам, пабликам, страницам с аудиторией более 10 тысяч человек нельзя размещать у себя инфу из каналов, пабликов и страниц, не состоящих в реестре. Тут без комментариев…

— Ну и третье, анонсированное изначально. Подписчиков более 10 тысяч, а не включился в реестр? Тогда не имеешь права размещать рекламу.

Ответственность будет?

Наверняка. Но пока о ней речи не идет. Зато предлагается возложить обязанности по контролю всего вышесказанного на владельцев соцсетей. Они должны будут:

— По запросу Роскомнадзора или ФСБ предоставлять сведения о пользователе социальной сети.

— Помечать персональные страницы пользователей, объем аудитории которых составляет более 10 тысяч.

— В течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора ограничить доступ к персональной странице до выполнения создавшим ее пользователем социальной сети требований по регистрации (что еще раз указывает на то, что включение предлагается принудительным, очень уж на порядок с ОРИ похоже).

Светлана Кузеванова, медиаюрист, больше 20 лет защищает журналистов, медиа и авторов.