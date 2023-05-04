Мэр Анатолий Локоть встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть традиционно в преддверии Дня Победы встретился с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, малолетними узниками фашистских концлагерей, жителями блокадного Ленинграда.

«Мы празднуем годовщину Победы в непростой обстановке, в условиях специальной военной операции. Сегодня, как в войну, мы мобилизуем все ресурсы здесь, в тылу, чтобы обеспечить всем необходимым наших воинов, которые на переднем крае защищают нас, выполняя боевые задачи, как и 78 лет назад. Проведение парада и всех праздничных мероприятий в это время приобретает особенный смысл. Очень важно, чтобы традиции, которые зародились на полях сражений, не умерли, чтобы их подхватила молодежь и понесла это знамя дальше. Я всех поздравляю с праздником – с Победой советского народа и Красной армии в Великой Отечественной войне! Желаю уважаемым ветеранам здоровья и хорошего настроения. Вы подаёте нам пример, мы всегда равняемся на вас, на ваше поколение», – обратился мэр Анатолий Локоть к собравшимся.

Председатель Новосибирской городской общественной организации ветеранов – пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Александр Яровой также поздравил собравшихся с Днём Победы: «Здесь присутствуют те люди, которые встретили войну, прошли её. Которые своим трудом в тылу или на линии фронта делали всё возможное, чтобы Красная армия одержала Победу. 1418 дней войны. Вы это всё ощутили на себе. Большое человеческое спасибо вам за то, что вы сделали для нашей страны!»

На встречу с мэром Анатолием Локтем пришли 14 ветеранов, трое из которых – непосредственные участники Великой Отечественной войны.

Борису Сергеевичу Курдюмову – 98 лет. Во время войны Борис Сергеевич служил на Кавказе. После выхода на пенсию активно участвует в работе районного Совета ветеранов. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», ведомственными грамотами и поощрениями.

Виктор Иванович Фролов, ровесник Бориса Сергеевича, был призван в Советскую армию в 1944 году. Направлен на фронт радиотелеграфистом в отдельную штабную батарею 108-го стрелкового корпуса 2-го Белорусского фронта, в составе которого принимал участие в боях за Кёнигсберг. Награжден медалью «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны II степени.

Василию Семеновичу Сурову – 97 лет. Ушел на фронт в конце 1944 года на Восток, служил в морской пехоте, освобождал Монголию. Участвовал в боях с Японией. Награжден правительственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени.

По данным на 25 апреля 2023 года, в Новосибирске проживает 2864 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 2435 тружеников тыла, 143 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 144 жителя блокадного Ленинграда, 142 малолетних узника фашистских концлагерей.