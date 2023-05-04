На водопровод в Сосновке выделено 157 млн рублей

На строительство водопровода в поселке Сосновка Новосибирского района после проверки Генерального прокурора Игоря Краснова из областного бюджета выделено более 157 млн рублей, говорится на сайте ведомства. Проверка была инициирована после обращения о ненадлежащем водоснабжении жителей поселка.

— Установлено, что в связи с высоким износом водопровода в пос. Сосновка нарушена система подачи воды в жилые дома. При этом уполномоченные органы исполнительной власти длительное время не принимали меры по приведению объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее техническое состояние, — говорится в сообщении.

Аукцион на выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в посёлке Сосновка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области был объявлен в регионе 20 апреля 2023 года. Согласно протоколу, на участие в нем были заявлены три компании. На момент выхода публикации, контракт с победителем не подписан, но известно, что работы будут выполнены за 91,1 млн рублей (при начальной цене контракта в 157,3 млн рублей). Согласно документации, работы на объекте подрядчик должен начать с 20 мая. Сроки окончания работ — 31 октября 2023 года.

Отмечается, что целевое использование бюджетных средств взято прокуратурой на контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что Генпрокурор РФ обвинил подрядчиков в неисполнении условий госконтрактов при строительстве школ.