Накануне пресс-служба Кремля сообщила о попытке киевского режима нанести удар БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (лидер партии «Родина») предложил для защиты важных объектов инфраструктуры сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов, передает РИА Новости.

Парламентарий воспринял инцидент как личное оскорбление, в связи с чем выразил уверенность в том, что также необходимо нанести удар по центру Киева.

Однако Киев, в свою очередь, заявил о своей непричастности к попытке нанесения удара беспилотниками по Кремлю.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского ответил, что Киев все свои силы и средства «направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих».

Ранее редакция сообщала, что в России появится дронопорт-почтамат.