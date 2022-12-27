Мэр города Яровое предстанет перед судом по обвинению в халатности

Мэр города-курорта Яровое в Алтайском крае отложил ремонт парового котла на единственной в городе проблемной ТЭЦ, что привело к возникновению коммунальной аварии. Об этом сообщило управлении следственного комитета по региону. Ежегодно жители Ярового во время отопительного сезона жалуются на низкие температуры в квартирах. В городе, где живут почти 18 тыс. человек, из-за аварийного состояния единственной ТЭЦ с 2019 по 2021 годы действовал режим ЧС.

– Глава города Яровое обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», – сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2021 году глава города Яровое получил уведомление от директора муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» о необходимости проведения в определенные сроки ремонта специализированного оборудования. При этом обвиняемому было достоверно известно, что нарушение сроков ремонтных работ паровых котлов может привести к срыву отопительного сезона, учитывая короткий межсезонный интервал и технологию ремонта. Однако чиновник надлежащих мер к своевременному ремонту котельного оборудования не принял, в связи с чем сроки ремонта были нарушены, что привело впоследствии к возникновению нештатной ситуации и аварии на ТЭЦ — в ноябре 2021 года вышел из рабочего состояния паровой котел, и длительное время не было возможности осуществить его ремонт. Действия главы города повлекли существенное нарушение прав более 12 тыс. жителей муниципального образования, в домах которых, а также на социальных объектах не была обеспечена нормативная температура теплосети.

По данным сайта городской администрации, должность главы занимает Виталий Самобочий.

Проблемную ТЭЦ в августе 2020 года передали в собственность муниципалитета. Сделку по ее продаже в 2016 году суд признал недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. 1 ноября 2021 года в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. Несколько дней в городе наблюдались перебои в теплоснабжении. По данным фактам возбуждались уголовные дела в отношении главы администрации города, директора и главного инженера ТЭЦ.

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