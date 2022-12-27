В Новосибирске мусорного коллапса на праздниках не будет

В мэрии Новосибирска говорят об отсутствии рисков возникновения «мусорного» коллапса на протяжении новогодних каникул. По словам начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (САХ) готово в любой момент активизировать работу в том районе, где это потребуется.

— В любом случае, у нас есть свой внутренний план, чтобы, если произойдут какие-то сбои, САХ окажет помощь в любом районе города, — сообщает руководитель департамента.

Что касается ситуации в частной компании «Экология – Новосибирск», где в настоящее время действует внешний управляющий, то, по словам Перязева, платежи по всем перевозчикам возобновлены.

— Деньги транспортные организации получают, — поясняет начальник департамента. — Поэтому особых рисков мы не видим.

Напомним, что в новогодние каникулы в 2021 году основное количество жалоб горожан на ситуацию с вывозом мусора пришлось на 2 января. Однако это количество оказалось втрое меньше, чем годом ранее.

По данным мэрии, за новогодние праздники 2021 года МУП «Спецавтохозяйство» вывезло из Новосибирска 15 тысяч тонн мусора. В конце 2020 года предприятие заключило трехлетний договор на транспортирование твердых коммунальных отходов с регоператором ООО «Экология-Новосибирск» стоимостью 1,5 млрд рублей. МУП «САХ» осуществляет вывоз ТКО с территорий Первомайского, Советского и Кировского районов города Новосибирска, а также Новосибирского района Новосибирской области. За год с этой территории перевозчик обязан вывозить 1,9 млн кубометров отходов. По данным ООО «Экология-Новосибирск», только за 1-4 января 2021 года в диспетчерскую службу регоператора по Новосибирску поступили 405 обращений.

При этом, как уже сообщалось, работа регоператора неоднократно становилась поводом для критики общественников и депутатов различного уровня. Некоторые из политиков вначале кулуарно, а затем и публично озвучивали идею передачи полномочий регоператора муниципальному предприятию.

Ранее редакция сообщала о динамике экологических нарушений в Новосибирской области за последние несколько лет.