Мэр Кольцово вспомнил о старом механизме поддержки наукоградов

— Нужно возобновить ту практику, которая эффективно работала в первой пятилетке создания наукоградов. Я говорю о соглашении между тремя уровнями власти — федерацией, регионом и муниципалитетом — по реализации ранее программ, а сейчас стратегий, наукоградов, — заявил на пресс-конференции мэр Кольцово Николай Красников.

Он отметил, что подобное предложение представители наукоградов активно обсуждали недавно на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

— Мы готовы, по согласованию с областью, выступить пионерами и подготовить вариант такого соглашения. Первоначально обсуждалось, что оно может быть подписано уже на «Технопроме», но сейчас сроки немного сдвинулись. Но практику мы такую возобновим, так как это очень важно, это создаст механизм реальной поддержки стратегии развития наукоградов, — заявил Красников.

Он напомнил, что в Кольцово сейчас наметились очень большие изменения в связи со строительством «СКИФа», созданием Центра геномных исследований мирового уровня на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», а также «СмартСити».

— «СКИФ» уже вытягивает часть проектов дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры Кольцово, — признал мэр. — В стратегической перспективе мы также видим участие наукограда в «СмартСити». Надеемся, что со стороны Кольцово он будет дополнен внедренческой зоной, где смогут разместиться компании СО РАН, Технопарка, Биотехнопарка, которые выходят на стадию производственного внедрения своих разработок. Эта тема хорошо корреспондируется с идеей «СмартСити».

Напомним, «СмартСити» — это проект развития территории комфортного проживания. Ожидается, что он будет презентован на форуме «Технопром» на следующей неделе. «СмартСити» займет участок в 803 га. В него войдет часть Академгородка и наукограда Кольцово. На территории «СмартСити» планируется разместить инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом, индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, IT-городок, внедренческую зону для инновационных компаний. Первую очередь должны сдать к 2024 году, завершение проекта намечено на 2035 год.