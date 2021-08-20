Выставка Гойи и Пикассо открылась в Краеведческом музее Новосибирска

Выставка Франсиско Гойи и Пабло Пикассо «Песок и кровь», посвящённая многовековой испанской традиции – искусству корриды, открылась для посетителей Краеведческого музея 19 августа.

На выставке, организованной при поддержке регионального министерства культуры, жители и гости региона смогут увидеть более 130 офортов и литографий Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, запечатлевших удивительный мир испанской корриды.

Франсиско Гойя и Пабло Пикассо занимают особое место в искусстве и как великие художники, и как знатоки истории и мира корриды. Их творения в живописи и графике, запечатлевшие грандиозное национальное празднество, известны во всем мире. Коррида Гойи и коррида Пикассо – это два разных мира. Для первого важны историзм и достоверность с почти фотографическим воспроизведением событий. Для второго – символизм происходящего на арене.

В 1814 – 1816 годах Франсиско Гойя обращается к теме корриды и создает серию офортов, вошедшую в золотой фонд мирового изобразительного искусства под названием «Тавромахия». Художник уходит от привычного в то время изображения корриды как красочного представления, сосредотачивая своё внимание на откровенности и драматичности зрелища.

Пабло Пикассо в целой серии рисунков создаёт свою мистерию корриды в 1959 году. В его работах тема единоборства подчёркнуто драматургична, а сам ритуал игр с быком обретает глубокий философско-психологический смысл. В корриде как в действе Пикассо видел совершенное воплощение пластики человеческого тела и стихийных сил природы.

Возраст: 12+