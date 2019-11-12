Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании центров геномных исследований мирового уровня

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел 12 ноября в Новосибирской области совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники совещания, прошедшего на площадке ГНЦ ВБ «Вектор», обсудили вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований.

Отмечается, что Новосибирская область – признанный центр образования, науки и инновационных разработок, активно участвующий в реализации национального проекта «Наука». Важнейшие составляющие нацпроекта нашли свое отражение в масштабном плане модернизации научно-исследовательской, инженерной и социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра, в проекте «Академгородок 2.0», включающим в себя 45 проектов развития научной инфраструктуры. Новые объекты должны появиться в Новосибирске, Кольцово, Краснообске, Бердске. Сегодня ключевыми из них являются проекты создания Центра коллективного пользования «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов)» и Центра коллективного пользования «Центр генетических технологий».

Центр генетических технологий предназначен для выполнения проектов «полного цикла», от фундаментальных научных исследований до готовых продуктов и технологий, для нужд экономики страны. Следующий, 2020 год должен стать решающим для проектов, в которых задействованы исследовательские организации Новосибирского научного центра: в рамках нацпроекта «Наука» в нашем регионе будет создан математический центр мирового уровня Института математики имени Соболева СО РАН и Новосибирского госуниверситета. А Центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» и институт цитологии и генетики СО РАН вошли в два проекта центров геномных исследований.

Распоряжение Правительства РФ, опубликованное 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации, утвердило участников геномных центров мирового уровня, которые создаются в рамках нацпроекта «Наука» – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (в рамках Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости) и Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), в составе Курчатовского геномного центра.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области