Мэр Кудрявцев поручил возобновить рейды на стройплощадки Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев распорядился об усилении контроля за чистотой колес транспорта, покидающего стройплощадки.

На аппаратном совещании глава города указал на необходимость возобновления инспекций строящихся объектов и прилегающих зон с целью проверки соблюдения гигиенических требований.

Кудрявцев отметил, что с наступлением весны городские службы прилагают значительные усилия для наведения порядка. Он подчеркнул, что из примерно сотни новосибирских строек не все застройщики добросовестно относятся к своим обязанностям, и нередко большегрузные машины оставляют грязь на дорогах, которая затем поднимается в воздух в виде пыли. Мэр поручил главам районов и департаменту строительства ежедневно отслеживать ситуацию и применять административные меры к нарушителям.

Также Максим Кудрявцев обратил внимание на автомобили, заезжающие на газоны и загрязняющие дороги. Особенно остро эта проблема стоит в районе ледовой арены. Кудрявцев призвал проводить разъяснительные беседы с водителями, убеждая в недопустимости подобных действий, и искать законные способы для решения вопроса.