Для курьеров в Новосибирске разработают отдельные правила движения

В мэрии Новосибирска планируется разработать документ, который будет регламентировать использование в городе транспортных средств курьерами служб доставки. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

По его словам, в ходе опроса по поводу самокатов, недавно проведенного мэрией, жители города требовали от муниципалитета обратить внимание на курьеров, которые не соблюдают правила дорожного движения, не учитывают аспекты безопасности.

— Мы изучили опыт других регионов, в частности Москвы, где к этой проблеме пристальное внимание, и в ближайшее время начнем разрабатывать документ, который будет регулировать эту сферу, — заявил Кодалаев.

В частности, чиновник отметил, что в документе будет прописан внешний вид курьера, требования к его транспортному средству, а также места осуществления движения.

— Прошу продолжить работу и найти компромиссное решение. Полностью запретить работу курьеров мы не можем. Жду фундаментального решения в виде документа, — поручил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он также потребовал продумать вопрос о создании отдельных пешеходных и велосипедных дорожек, чтобы пешеходы, а также пользователи средств индивидуальной мобильности друг другу не мешали.

Велосипедные дорожки еще в 2020 году планировалось учесть в региональной граддокументации. Соответствующие изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП), направленные на улучшение современной городской среды и повышение качества жизни граждан, были разработаны министерством строительства Новосибирской области еще в 2020 году. По данным 2ГИС, на тот момент велодорожки официально были обустроены в пяти локациях Новосибирска: Заельцовском парке, парке Березовая роща, Дендропарке (Жуковского), Первомайском сквере, а также на Михайловской набережной. Фанаты этого вида спорта и прогулок также рекомендовали парки Сосновый бор и Бугринская роща, дендропарк Краснообска, Ботанический сад и Верхнюю зону Академгородка, набережную водохранилища около ОбьГЭС, парк «Эдемский сад», Монумент Славы, Центральный парк и Нарымский сквер.

На данный момент 2ГИС показывает велодорожки на Михайловской набережной, в парке Березовая роща и Дендрологическом парке.

Стоит отметить, что на форумах и в соцсетях можно встретить комментарии новосибирцев, которые негативно отзываются о курьерах на СИМ. Водители и пешеходы отмечают, что доставщиков на самокатах и электровелосипедах практически неслышно и на дорогах это приводит к ДТП, когда курьеры попадают в «слепую зону». В пешеходной зоне также возникают неприятные ситуации, когда люди пугаются внезапно обгоняющих их доставщиков. С другой стороны, компании, работающие на доставке в Новосибирске, не дожидаясь требований муниципалитета, уже начали размещать на электровелосипедах номера, чтобы нарушителей можно было найти с помощью фото и камер. Номера также размещаются на терморюкзаках доставщиков.

Напомним, по данным Сибирского таможенного управления, поставки электровелосипедов в Сибирь выросли в 11 раз. Более 80% импорта приходится на Новосибирскую область.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске утверждён порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ): установлены правила, касающиеся предоставления мест для размещения электросамокатов.