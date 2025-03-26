Банк России отказался предоставить кредитные каникулы обманутым дольщикам ИЖС

Центробанк не собирается предоставлять кредитные каникулы пострадавшим от недобросовестных подрядчиков покупателям ИЖС. Об этом сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко. Регулятор в ответе на его запрос отметил, что не может вмешиваться в «собственные бизнес-процессы банков», а потому «наказать» их за работу с ненадежными застройщиками не компетентен.

— Центробанк согласился с тем, что проблема есть, и ее необходимо решать не только в отношении будущих покупателей (для них приняли закон об эскроу-счетах в ИЖС), но и в отношении тех, кто уже «попал». В частности, ЦБ отметил, что вопрос направления адресных рекомендаций в данной конкретной ситуации относительно поддержки пострадавших граждан будет рассмотрен дополнительно, — рассказал парламентарий.

Он добавил, что направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой кредитной амнистии для пострадавших дольщиков, а также предложил доработать закон по ИЖС. Аксёненко уверен, что вступивший в силу 1 марта 2025 года ФЗ № 186 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» не гарантирует полной защиты от мошенников, так как норма о применении эскроу-счетов предполагается добровольной.

Напомним, инициатива Александра Аксёненко прозвучала в ответ на обращение новосибирцев: десятки людей были обмануты действиями компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». В октябре 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о мошенничестве бывшего учредителя и директора строительной фирмы ООО «МегаДом» Евгения Мельникова. Предприниматель был задержан и отправлен в СИЗО. В ноябре стало известно о его смерти.

В похожей ситуации оказались семьи, которые доверили строительство своих домов алтайскому застройщику «Малоэтажная Сибирь». Бизнесмен также не выполнил обязательства. В октябре 2024 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На данный момент он находится в СИЗО. В феврале 2025 года Арбитражный суд Алтайского края признал желание директора компании Ивана Заикина стать банкротом обоснованным и назначил финансового управляющего.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске цена «квадрата» в частном доме в два раза дешевле, чем в новостройке.