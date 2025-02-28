Мэр Кудрявцев считает новосибирскую продукцию конкурентоспособной

По мнению градоначальника, муниципалитет должен активно содействовать развитию индустриальных парков, создавая благоприятные условия для их функционирования.
Мэр подчеркнул значимость индустриального парка «Новосиб» как примера успешного сохранения промышленного потенциала. В отличие от многих предприятий, ушедших в прошлое в сложные времена, этот парк не только выжил, но и стал крупным производственным центром, объединяющим более 150 организаций и обеспечивающим занятость для 3,5 тысяч человек. Глава Новосибирска выразил заинтересованность в дальнейшем развитии бизнеса в столице Сибири, создании новых рабочих мест и увеличении налоговых поступлений в городской бюджет. Важность диалога с бизнесом и учета потребностей предпринимателей была особо отмечена мэром Максимом Кудрявцевым.
Индустриальный парк «Новосиб», располагающийся в Ленинском районе, объединяет 170 компаний, включая предприятия оборонной промышленности и производителей различной продукции. Суммарный оборот продукции резидентов превышает 9,8 миллиардов рублей. Заместитель генерального директора управляющей компании Александр Тарасов подчеркнул, что парк обладает значительным потенциалом для расширения и создания новых производственных площадей, обеспечивая комфортные условия для развития резидентов.
Как отметил Максим Кудрявцев, организация индустриального парка способствует, в частности, продвижению политики импортозамещения в городе. В качестве примера он привел ООО «Координата», производителя высокотехнологичного оборудования для фармацевтики, который почти полностью переориентировался на отечественные разработки.
При этом руководители предприятий-резидентов парка подчеркивают, что актуальной проблемой остается поиск квалифицированных специалистов. Они надеются на содействие городских властей в решении данной задачи.
— Необходимо повышать престиж рабочих профессий, создавать благоприятные условия для обучения в колледжах и техникумах, чтобы привлечь молодежь на производство для получения опыта, знаний и навыков, необходимых для решения сложных задач. Кроме того, муниципалитет должен взять на себя решение вопросов, связанных с благоустройством и организацией пассажирского транспорта, — заявил мэр.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов
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