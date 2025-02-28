Экстремальные экскурсии привлекают туристов в Новосибирскую область

В Минэкономразвития Новосибирской области в ответ на запрос редакции Inforpo54 назвали список самых популярных у туристов достопримечательностей столицы Сибири.

Театры (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, драматический театр им. Афанасьева, «Красный факел», «Глобус»),

Академгородок,

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило,

Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния»,

Михайловская набережная, Аквапарк «Аквамир»,

Большой Новосибирский планетарий.

Летом к этому списку добавляются пляжи Обского моря. Особенно популярны у гостей региона базы отдыха, расположенные на побережье водохранилища.

За пределами города туристов привлекают Бердские скалы, Берёзовские скалы, Беловский водопад, река Бердь, Монетный двор в Сузунском районе, Караканский бор и Абрашинский карьер в Ордынском районе.

— К новым трендам можно отнести рост спроса на индивидуальные экскурсии, в том числе экстремальные: на Васюганские болота, лыжные походы, походы на снегоступах и сплавы, — отметили в ведомстве.

Светлана Фоменко, исполнительный директор НАТО, подтверждает рост интереса гостей области к экстремальным экскурсиям.

— У нас районы для жителей города и туристов предлагают различные экскурсии, чтобы пощекотать себе нервы. Например, в Маслянинском районе предлагают сплавы, разработали программы, которые рассчитаны на разный возраст и сложность. Они очень интересные, но безопасные. В том же районе есть различные восхождения, — поясняет эксперт.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что туристы, приезжающие в Новосибирскую область, готовы к самым смелым экспериментам, и рекомендовали участникам рынка учитывать это при формировании своих программ.

Еще один тренд — повышение требований туристов к местам проживания и сервису. Напомним, регион уже несколько лет участвует в федеральной программе в рамках которой предоставляются гранты на создание новых средств размещения.

Ранее редакция сообщала о том, что туриндустрия и событийный туризм существуют в Новосибирске параллельно друг другу. Ключевой механизм привлечения туристов вне сезона в регионе не работает.