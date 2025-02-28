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Экстремальные экскурсии привлекают туристов в Новосибирскую область

  • 28/02/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Экстремальные экскурсии привлекают туристов в Новосибирскую область
Гости региона готовы идти в поход на снегоступах и ехать на Васюганские болота

В Минэкономразвития Новосибирской области в ответ на запрос редакции Inforpo54 назвали список самых популярных у туристов  достопримечательностей столицы Сибири.

  • Театры (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, драматический театр им. Афанасьева, «Красный факел», «Глобус»),
  • Академгородок,
  • Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило,
  • Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния»,
  • Михайловская набережная, Аквапарк «Аквамир»,
  • Большой Новосибирский планетарий.

Летом к этому списку добавляются пляжи Обского моря. Особенно популярны у гостей региона базы отдыха, расположенные на побережье водохранилища.

За пределами города туристов привлекают Бердские скалы, Берёзовские скалы, Беловский водопад, река Бердь, Монетный двор в Сузунском районе, Караканский бор и Абрашинский карьер в Ордынском районе.

—  К новым трендам можно отнести рост спроса на индивидуальные экскурсии, в том числе экстремальные: на Васюганские болота, лыжные походы, походы на снегоступах и сплавы, — отметили в ведомстве.

Светлана Фоменко, исполнительный директор НАТО, подтверждает рост интереса гостей области к экстремальным экскурсиям.

— У нас районы для жителей города и туристов предлагают различные экскурсии, чтобы пощекотать себе нервы. Например, в Маслянинском районе предлагают сплавы, разработали программы, которые рассчитаны на разный возраст и сложность. Они очень интересные, но безопасные. В том же районе есть различные восхождения, — поясняет эксперт.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что туристы, приезжающие в Новосибирскую область, готовы к самым смелым экспериментам, и рекомендовали участникам рынка учитывать это при формировании своих программ.

Еще один тренд — повышение требований туристов к местам проживания и сервису. Напомним, регион уже несколько лет участвует в федеральной программе в рамках которой предоставляются гранты на создание новых средств размещения.

Ранее редакция сообщала о том, что туриндустрия и событийный туризм существуют в Новосибирске параллельно друг другу. Ключевой механизм привлечения туристов вне сезона в регионе не работает.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : туризм театр отдых


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