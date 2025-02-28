Место для туризма и бизнеса: почему новосибирцы выбирают Бангкок

Бангкок привлекает их не только как туристическое направление, но и как перспективный рынок для бизнеса и недвижимости. Чем еще привлекает этот город и какие возможности он открывает — разберем в статье.

Сибирский курс на Азию

Юго-Восточная Азия после 2022 года испытывает значительный приток российского капитала и рост турпотока. На сегодняшний день регион является вторым ключевым хабом для вложений россиян на международном рынке после Ближнего Востока. В рамках региона лидером спроса среди российских покупателей является Таиланд. Уже к сентябрю прошлого года россияне приобрели в Королевстве недвижимости на сумму в 80 млн. долларов.

Представитель тайской девелоперской компании Siamese Asset в России и СНГ Леонид Устинов считает, что одним из ключевых факторов, определяющих привлекательность Таиланда для вложений, является популярность страны у туристов. В 2024 году число международных гостей достигло 35,5 млн, а туристический поток из России вырос на 18% до 1,7 млн россиян.

Жители сибирского региона также переориентировались на азиатское направление. Лидерами тренда выступают новосибирцы, которые в прошедшем году продемонстрировали резкий (+44%) всплеск интереса к приобретению заграничных объектов недвижимости. Главным направлением этого интереса является все та же ЮВА.

Бангкок как столица туризма

Столица Таиланда — Бангкок стабильно входит в топ популярных мест Королевства. В 2024 году Бангкок возглавил рейтинг самых посещаемых городов мира и занял первое место в рейтинге лучших туристических городов 2024 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Среди любителей шоппинга Бангкок известен рынками и торговыми центрами. Гурманов же влечет в Бангкок возможность познакомиться с разнообразием вкусов тайской кухни.

Деловая активность — драйвер спроса на недвижимость

В 2024 году Бангкок укрепил свои позиции в роли глобального центра экономической активности. В ноябре 2024 года столица Таиланда успешно приняла WOW Summit 2024, подтвердив статус ключевого технологического центра. Важнейшим проектом для развития Бангкока является Восточный экономический коридор – специальная экономическая зона общей площадью 13 000 кв. км.

Активно развивается в Бангкоке транспортная инфраструктура. К 2031 году планируется модернизация аэропорта Суварнабхуми для обслуживания 80 млн. пассажиров в год. Бороться с пробками внутри мегаполиса позволяет BTS Skytrain — передовая система наземного метро. Также постоянно развивается и открывает новые линии бангкокское подземное метро MRT.

Столица является лидером роста цен на недвижимость по Таиланду. Во втором квартале 2024 года этот показатель в годовом исчислении увеличился на 3,85%, при среднем росте по стране в 2,6%. Гибридный интерес к Бангкоку как туристическому и бизнес-центру вызвала популярность такого типа недвижимости, как кондотели. Владелец может использовать их для своего отдыха и работы, а может сдавать в аренду под управлением. Спрос на кондотели в ближайшее время будет только расти, в том числе со стороны новосибирцев.