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Мэр Кудрявцев: Запрет на использование самокатов в Новосибирске не планируется

  • 05/08/2025, 17:55
Мэр Кудрявцев: запрет на использование самокатов в Новосибирске не планируется
Нарушения будут фиксировать камеры видеонаблюдения

В мэрии Новосибирска продолжается работа над усовершенствованием правил пользования электросамокатами. В частности, планируется определить специальные зоны для парковки данных транспортных средств, а также ввести ограничения на скорость их передвижения. Как заявил мэр города Максим Кудрявцев, полный запрет на использование самокатов в Новосибирске не планируется, однако, необходимо установить строгий регламент их эксплуатации.

По словам главы города, необходимо найти баланс интересов всех сторон и тщательно регулировать эту сферу. В течение текущего года уже была проведена работа по зонированию территорий, введены различные скоростные ограничения, а также обсуждалась возможность запрета движения в местах массового скопления людей. Тем не менее, случаи травматизма сохраняются, поэтому сейчас активно ведутся переговоры с операторами кикшеринга и дорабатываются правила использования электросамокатов с целью обеспечения безопасности и комфорта горожан.

Мэрия стремится к созданию системы автоматической фиксации нарушений, аналогичной той, что действует для автомобильного транспорта, с последующим наложением штрафов на компании кикшеринга.

По информации первого заместителя мэра Иосифа Кодалаева, в Новосибирске на данный момент функционирует около 13 тысяч электросамокатов, принадлежащих трем различным компаниям. С ростом популярности этих средств индивидуальной мобильности увеличивается и количество связанных с ними конфликтных ситуаций. В связи с этим было принято решение о дальнейшем совершенствовании нормативно-правовой базы.

Иосиф Кодалаев сообщил, что был учтен опыт других регионов и разработан ряд изменений в действующее постановление мэрии. В частности, планируется определить порядок эвакуации самокатов, размещенных в неположенных местах, а также ввести процедуру регулирования их количества. Также планируется распространить ограничение скорости до 10 км/ч на все тротуары, за исключением велодорожек, где скорость ограничена 25 км/ч.

В будущем планируется задействовать систему видеонаблюдения для фиксации таких нарушений, как неспешивание на пешеходных переходах или езда вдвоем или втроем на одном самокате. К тому же, кикшеринговые компании будут привлечены к развитию городской велоинфраструктуры, а также рассматривается вопрос о введении для операторов ежегодных взносов в городской бюджет.

Фото Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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