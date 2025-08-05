В новосибирской школе набрали 12 первых классов

Мэрия Новосибирска назвала школы с самым большим количеством первоклассников. В этом списке четыре учебных заведения.

В школе № 216, которая расположена на Плющихинском жилмассиве, в новом учебном году будет 12 первых классов. В школах № 196 (Северо-Чемской жилмассив), № 217 (ЖК «Матрешкин двор») и № 220 (микрорайон «Европейский берег») набрали по десять первых классов.

В общей сложности новосибирские школы в текущем году приняли в первые классы порядка 20 тысяч детей. Зачисление началось 1 апреля. Детей, проживающих на микроучастках школ, принимали до 30 июня, сообщает издание Om1. Заявления от тех, кто не живет на закрепленной территории, школы будут принимать до заполнения свободных мест. Прием в первые классы идет до начала сентября.

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