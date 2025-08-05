В Новосибирской области неожиданно подешевел сахар

В Новосибирской области зарегистрировано снижение цен на сахар. Согласно данным Новосибирскстата, в последнюю неделю июля средняя цена этого продукта составила 72,22 рубля за один килограмм. За неделю сахар стал дешевле на 74 копейки. С начала года сахар в новосибирских магазинах подешевел на 1,54 рубля.

Потребители сообщают, что в начале августа снижение цен на сахар продолжилось, и он уже стоит менее 70 рублей. Журналист Infopro54 5 августа убедился в этом, посетив несколько сетевых магазинов разного ценового сегмента. Сахар дороже 75-80 рублей нашелся только в супермаркете премиального сегмента. В остальных торговых точках сахар стоит не более 66 рублей. Ажиотажного спроса изменение цен не вызвало, и в целом, как говорят продавцы, осталось не замеченным.

Обычно летом сахар и соль росли в цене. Это во многом было связано с увеличением спроса в период домашних заготовок на зиму. Лето2 025 года, похоже, стало исключением из этого правила.

— Всегда июль и август у нас был самыми лучшими месяцами по продажам. Покупатели заказывали по 10-15 кг сахара и соль тоже брали мешками. Сейчас всё ровно. Меньше летом брать стали. Варенье не варят, наверное, и огурцы не солят в таком количестве как раньше. Не знаю, что это — ЗОЖ или лень. Сейчас многие просто замораживают ягоду. Может, в этом дело. В августе тоже не ждем ни скачка спроса, ни роста цен. Поставки идут в обычном режиме, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 представитель компании, которая реализует сахар, соль, муку мелким оптом.

Такая ситуация складывается не только в Новосибирской области и не только в России. По данным Всемирного банка, в июле был достигнут минимум цены на сахар с весны 2021 года. Это объясняют ростом производства и снижением спроса.

Ранее редакции рассказывала, что летом 2025 году в Новосибирской области существенно снизились цены на куриные яйца. Производители говорят, что такая ситуация им крайне не выгодна, и может привести к существенному сокращению поголовья птицы.