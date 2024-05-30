«ЭкоНива» тестирует электронные торги племенным скотом

ГК «Эконива» запускает электронные аукционы продажи племенного скота. Первые торги пройдут в июне. На них компания предложит покупателям племенных нетелей голштинской, красно-пестрой и симментальской пород из хозяйств в Воронежской области.

— В будущем планируется расширение географии продаж, чтобы на электронных торгах был представлен скот из всех регионов присутствия «ЭкоНивы», — рассказали в компании.

Отмечается, что на первом этапе торги будут проходить 2–3 раза в месяц на повышение. Каждый аукцион продлится 14 дней. До начала 2025 года лоты будут нефиксированные и в зависимости от региона могут быть сформированы в размере от нескольких десятков до нескольких сотен животных. В дальнейшем группа выработает стандартный размер лотов, который будет рассчитан на основании емкости и реальных потребностей рынка.

— Мы пробуем новый формат продажи племенного скота. На первом этапе для нас важно проанализировать потребности и запросы покупателей, принять реальную обратную связь о состоянии рынка. Это поможет нам усовершенствовать механизмы электронного аукциона, сделать участие в торгах более удобным и доступным для наших партнеров, — прокомментировал руководитель управления по продаже скота компании «ЭкоНива-АПК Холдинг» (входит в ГК «ЭкоНива») Виктор Воронин.

«ЭкоНива» занимается племенным животноводством с 2006 года. Большая часть хозяйств холдинга имеют племенной статус. Селекционная работа идет по нескольким направлениям: улучшение молочных качеств породы, повышение фертильности и легкости отелов, развитие адаптационных свойств, которые позволяют коровам лучше адаптироваться к интенсивным условиям содержания и механической дойке на фермах.

В январе 2024 года министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко рассказывал о реализации проекта компании ООО «Сибирская Нива» (Входит в ГК «ЭкоНива». — Ред.) по строительству площадок для выращивания 15,8 тысяч голов молодняка. Они будут расположены в Черепановском районе. Объем инвестиций в проект — 2,3 млрд рублей. Строительство планируется ближе к 2025 году.

По данным регионального Минсельхоза, Новосибирская область по итогам 2023 года удерживает лидирующие позиции по поголовью дойного стада — на третьем месте в России, а по объему производства молока в сутки — на шестом месте.

В октябре 2023 года ГК «ЭкоНива» дебютировала на Национальной товарной бирже (НТБ), которая входит в группу Московской биржи (MOEX). 16 октября состоялись биржевые торги сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. Биржевые торги сырым цельным молоком проводились в стране впервые. Организатором торгов выступила одна из торговых компаний группы — ООО «ЭкоНива-Семена».

Группа компаний «ЭкоНива» – вертикально интегрированный холдинг, основанный в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. С 2013 года компания развивает направление по переработке молока. Под ее управлением четыре действующих перерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. В холдинг входит 630 тыс га сельскохозяйственных земель.

Ранее редакция сообщала, что маслосырзавод «ЭкоНивы» планируют достроить к 2025 году.