На областном уровне готовится субсидия для частных перевозчиков

До июня текущего года будет сформирована новая областная программа предоставления в рамках муниципальных контрактов субсидий компаниям-перевозчикам на обновление транспортного парка. Такая информация была озвучена в ходе заседания комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике.

― Дополнительная потребность в ассигнованиях бюджета по предоставлению субсидий перевозчикам составит на 2023 год 1,7 млрд, на 2024 год ― 600 млн, 2025 год ― 400 млн, всего ― 2,7 млрд., если софинансирование будет 50/50, ― сообщает Анатолий Костылевский. ― Если также добавим для муниципалитетов дополнительные средства при покупке автобусов для маломобильных групп граждан и автобусов, работающих на газе, сумма составит более 4 млрд руб.

Как следует из доклада на заседании комитета главы регионального Минтранса Анатолия Костылевского, для получения субсидии перевозчиками, приобретаемые ими транспортные средства должны соответствовать ряду условий, в частности, работать на газе, быть оборудованными для пассажиров с ограниченными возможностями. В настоящее время уже определены предварительные объёмы финансирования данных мероприятий.

В то же время имеется ряд «тонких мест», которые необходимо проработать.

― Контрактация, о которой мы говорим, идёт медленно, ― комментирует председатель комитета Валерий Ильенко. ― И сегодня этот вопрос для перевозчиков очень больной. Вопрос приобретения подвижных составов по программам с этим тоже непосредственно связан. В решении по целевой программе поддержки транспорта, которое вы формируете, это всё надо будет в кучу собирать. Сегодня готов регламент предоставления субсидий, он рассматривается. До июля будет сформирована целевая программа по поддержке транспорта. В этом комплексе мероприятий надо рассматривать и вопрос возможности приобретения подвижного состава частными перевозчиками в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о претензиях перевозчиков к контрактной системе.