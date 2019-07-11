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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонта тепломагистрали на ул. Обской

  • 11/07/2019, 15:51
Стоимость капитального ремонта на этом объекте – 50 млн рублей.

Анатолий Локоть в рамках контроля подготовки городских объектов к отопительному сезону посетил ремонтный участок магистрального трубопровода на ул. Обская.  Проблемный отрезок теплотрассы диаметром 500 мм и протяженностью 350 метров по заказу Сибирской генерирующей компании перекладывает подрядная организация.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков доложил мэру о графике ремонтных работ. Проект выполняется с 11 июня, он разделен на три этапа. В настоящее время подрядчики вскрыли канал теплотрассы длиной 100 метров, выполнили демонтаж плит перекрытия.  Для комфорта жителей на период ремонта, завершение которого предусмотрено проектом на 15 августа, смонтирована временная схема горячего водоснабжения. По словам Андрея Колмакова, на этом участке тепломагистрали, введенной в эксплуатацию в 1964 году, за последние три года энергетики устранили 12 серьезных дефектов.  От теплосети зависят 48 подключенных объектов, в том числе 30 многоквартирных домов, 2 школы, детский сад, 12 общественных зданий. Стоимость капитального ремонта на этом объекте – 50 млн рублей.

Андрей Колмаков рассказал, что подрядчики СГК начали капитальный ремонт 11 из 12-ти участков, утвержденных совместным с мэрией планом.  Всего в 2019 году будут заменены около 5 км отрезков тепломагистралей, на которых в течение последних лет зафиксирована наибольшая аварийность. Также Андрей Колмаков отметил, что уже сегодня компания разработала ремонтные сценарии на теплосетях Новосибирска на 2020 год. Бюджет замены изношенных сетей в следующем году может составить 800 млн рублей. Приоритет, как и в нынешнем году, энергетики предлагают отдать перекладке магистральных трубопроводов, от которых зависит теплоснабжение большого количества потребителей.

Анатолий Локоть подтвердил, что упор на ремонт магистральных теплосетей необходим.

— Если выйдут из строя магистрали, то тогда техническое состояние разводки практического значения иметь не будет, — сказал мэр Новосибирска. — Мы работаем с СГК очень плотно, планы на это лето большие. И качество исполнения всех ремонтных работ очень важно. Цель у нас одна – повышение эффективности и надежности теплоснабжения в зимний период.

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

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