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В Новосибирской области развивается индустриальное рыбоводство

Причиной формирования этого тренда стал запрос со стороны торговых сетей.
  • 11/07/2019, 15:21
Автор: Евгения Серёгина
В Новосибирской области развивается индустриальное рыбоводство
«Новые технологии позволят выращивать осетровых, на которых большой спрос у представителей ресторанного бизнеса.»

Сразу на трех рыбоводческих предприятиях — ИП Игорь Чернов, ООО «Новые технологии», ООО «Агастия» — в Коченевском и Искитимском районах области внедряется индустриальное производство, предполагающее аппаратную систему выращивания рыбы в искусственных условиях. Развитию этой тенденции способствовал запрос со стороны торговых сетей, реализующих рыбную продукцию, произведенную в Новосибирской области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

 Период активного роста рыбы в нашем регионе сравнительно короткий,  говорит министр.  Рыба набирает основную массу в течение 3-4 месяцев. Торговые сети выдвигают рыбным хозяйствам предложения о постоянном потоке продукции  не замороженной рыбы, а охлажденной. Причем хотят иметь этот поток равномерно в течение года. Понятно, что в естественных условиях мы обеспечить его не можем.

Объем запроса торговых сетей в министерстве оценивают примерно в тысячу тонн рыбы в год. Система индустриального рыбоводства позволит, во-первых, за счет аппаратуры по подаче корма обеспечить рассчитываемый прирост массы тела рыб, во-вторых, получать продукцию круглогодично.

 Эти системы позволяют контролировать уровень кислорода в воде, температурный режим и обеспечивают нормальный рост, — рассказывает министр.  Хозяйства, использующие новые технологии, в принципе имеют возможность выращивать достаточно широкий спектр рыбы, в том числе осетровых пород, на которые большой спрос у ресторанного бизнеса, поскольку блюда из осетровых  достаточно дорогостоящие.

В министерстве отмечают, что к отрасли в целом растет интерес потенциальных инвесторов.

 Сейчас отрабатываются технологии, навыки содержания рыб,  говорит Андрей Даниленко.  Стоит задача по расширению объемов производства востребованной продукции, поэтому идет рост числа предприятий, занятых в этой сфере. В 2013 году у нас было 194 рыбохозяйственных организаций, сейчас — 258. Надеюсь, что этот прирост не будет останавливаться. Более того, в отраслях, связанных с рыбным промыслом, за последние несколько лет практически вдвое выросло количество работающих  c 2,9 тысячи человек в 2013 до 4,5 тысячи в 2018 году.

Как сообщил редакции директор ООО «Новые технологии» Владимир Кострубов, объём инвестиций в проект установки замкнутого водооборота, начатый компанией три года назад, составил 15 млн. руб. И, его по словам, за два года вложения полностью окупились.

— Сейчас ещё пару лет посмотрим, будет ли проект и дальше совпадать с расчётными цифрами или нет, и исходя из этого будем принимать решение о его возможном дальнейшем развитии, — говорит Владимир Кострубов.

По данным собеседника издания, после запуска установки замкнутого водоборота, за год компании удалось получить 10 тонн осетровых.

— Спрос на продукцию есть, — говорит директор предприятия. — Потребители — рестораны, торговые сети в Новосибирске, Томске, Барнауле. Около трети продукции идёт за пределы Новосибирской области.

По информации министерства, в Новосибирской области производится 29 тысяч тонн готовой рыбной продукции, в том числе из океанической и морской рыбы. Около 6 тысяч тонн из этого объема приходится на местную озерную и речную рыбу. В прошлом году в естественные водные объекты были выпущены в 2018 году 33,9 млн штук молоди, из которых 33,6 млн — пелядь, 53,6 тысячи — сазан, 201,2 тысячи — карп. В 2019 году в водоемы области уже выпущено 35,9 млн штук молоди: 33,6 млн — пелядь, 71,3 тысячи — сазан, 249,1 тысячи — карп, 35 тысяч — щука, а также такие растительноядные рыбы, как белый амур и толстолобик. Зарыблялись озера Сартлан, Малый Сартлан, Чаны. В зарыблении участвовали более 80 рыбохозяйственных организаций. В правительстве региона рассчитывают по итогам зарыбления в 2019 году получить 1,6–1,8 тысячи тонн готовой рыбной продукции.

Фото: pixabay.com, автор- mutantmommy

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