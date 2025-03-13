Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил IT-куб в гимназии №17

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил IT-куб, созданный на базе гимназии №17. Он сформирован для дополнительного обучения школьников по перспективным и востребованным направлениям в IT-сфере. Аналогичные обучающие центры действуют в гимназии «Горностай» и лицее № 22 «Надежда Сибири». Обучение в них ведется по 10 направлениям, в том числе «Программирование роботов», «Программирование на Python», «Разработка VR/AR-приложений», «Медиажурналистика» и другие.

По словам заместителя руководителя Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Новосибирской классической гимназии Ольги Шараповой, ученики центра регулярно участвуют в соревнованиях по робототехнике и представляют свои разработки на различных конкурсах. Зачастую они занимают призовые места.

— Можно уверенно констатировать, что Новосибирск — это один из IT-центров нашей страны. У нас много передовых компаний в этой области, которые не только решают задачу импортозамещения, но и выпускают продукты, составляющие достойную конкуренцию на мировом рынке. Если мы хотим и дальше оставаться в этом тренде, то нужно готовить кадры уже сейчас, — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

В администрации города рассказали, что на конец 2024 года в системе дополнительного образования Новосибирска действовало около 150 кружков инженерно-технической направленности (рост по сравнению с 2023 годом в 2 раза). Обучение в обучающих центрах Новосибирска в 2024 году прошли 1268 юных новосибирцев.