Поликлиника №27 на Ереванской в Новосибирске получила заключение Госстройнадзора

В Группе «ВИС» объявили о завершении строительства третьей ГЧП-поликлиники в Новосибирске. Она расположена на улице Ереванской в Заельцовском районе города. В ближайшее время ожидается получение разрешения на ввод здания в эксплуатацию. После этого медицинское учреждение получит возможность запустить процесс лицензирования.

Поликлиника №27 — одна из семи медицинских учреждений, которые ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») строит в рамках ГЧП-партнерства с Минздравом Новосибирской области. Оно было подписано в 2019 году. Она рассчитана на 658 посещений в смену. Общая площадь шестиэтажного здания — 11 тыс кв. метров.

Стоит отметить, что приемку надзорного ведомства поликлиника на Ереванской прошла не с первого раза. В ноябре прошлого года застройщику отказали в выдаче положительного заключения. В конце октября Стройнадзор подал к дочерней компании группы три иска. в ГК «ВИС» редакции Infopro54 пояснили, что они связаны с поликлиниками №16 и №27, а также подчеркнули, что большая часть замечаний устраняется путём приведения в соответствие проектной и рабочей документации.

Напомним, первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске (№7 на ул. Пролетарской) была сдана в марте 2024 года. Ее запуск планировался в начале 2025 года, но учреждение до сих пор не работает. Вторая поликлиника получила разрешение на ввод в сентябре, также еще не работает.

По данным минздрава, в 2025 году в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию три поликлиники №2, №7 и №27. Ранее в Группе «ВИС» сообщали, что ввод в эксплуатацию четырёх других поликлиник был также запланирован на 2025 год. Новые сроки не называются.

С лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении соглашения по строительству поликлиник.

Ранее редакция сообщала, что в январе 2025 года Группа «ВИС» не смогла оспорить решение суда о выплате 86,2 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков строительства поликлиники №2 в Октябрьском районе Новосибирска. В марте региональный Минздрав подал в Арбитражный суд очередной иск о взыскании 36,6 млн рублей.