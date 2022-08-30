Мэр Новосибирска объявил аврал по дорожным работам

Дорожные службы Новосибирска переходят на круглосуточный режим работы, чтобы до прихода осенних осадков успеть выполнить все работы, оплаченные региональным правительством. Такое поручение профильным подразделениям и районным администрациям мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал в ходе оперативного совещания.

— В связи с получением дополнительных средств — обеспечить круглосуточную работу, — заявил глава города. — В общем, объявляется аврал. Погода хорошая, потому — максимально использовать день и ночное время. Надо сделать все, чтобы до конца октября все работы по ремонту дорог были завершены к холодному сезону.

Напомним, что основным условиям для решения губернатора о выделении областному центру денежных средств в сумме 150 млн рублей стали своевременные сроки завершения работ, чтобы они не ушли «под снег».

Еще один аврал носит менее масштабный характер и касается завершения работ по обустройству к 1 сентября безопасных пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений там, где по каким-то причинам эти работы не выполнены до конца.

— Закончить все работы до 1 сентября, главам администраций — проконтролировать подходы к учебным заведениям, — поручил мэр. — Там, где вопросы еще остались — принять меры, чтобы поправить ситуацию, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Нужно подобрать все хвосты: где необходимо — наложить зебру, закончить светофорные объекты, работы по искусственным неровностям

По информации мэрии Новосибирска, с начала сезона общая площадь ремонта дорог составила 167 тысяч кв. м. Планами по ремонту и реконструкции охвачены 63 объекта. В настоящее время заключены муниципальные контракты на ремонт 52 объектов, контракты на еще 11 объектов — в стадии заключения. По состоянию на 29 августа завершены работы по 24 объектам.

Что касается переходов возле образовательных учреждений, то в настоящее время из 20 запланированных тротуаров-подходов на 11 завершены работы, 9 — в высокой степени готовности. Проводятся работы по установке 17 светофоров: на 5 объектах работы завершены, на остальных объектах — до 31 августа. Построены 118 из 146 искусственных неровностей, установлены более 783 дорожных знаков.

Ранее редакция сообщала о решении губернатора о дофинансировании дорожных работ в областном центре.