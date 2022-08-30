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Мэр Новосибирска объявил аврал по дорожным работам

  • 30/08/2022, 12:32
Автор:
ремонт дорог
Денежные средства, выделенные областным правительством, «выгоняют» городских дорожников на ремонт дорог в круглосуточном режиме.

Дорожные службы Новосибирска переходят на круглосуточный режим работы, чтобы до прихода осенних осадков успеть выполнить все работы, оплаченные региональным правительством. Такое поручение профильным подразделениям и районным администрациям мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал в ходе оперативного совещания.

В связи с получением дополнительных средств обеспечить круглосуточную работу, заявил глава города. В общем, объявляется аврал. Погода хорошая, потому максимально использовать день и ночное время. Надо сделать все, чтобы до конца октября все работы по ремонту дорог были завершены к холодному сезону.

Напомним, что основным условиям для решения губернатора о выделении областному центру денежных средств в сумме 150 млн рублей стали своевременные сроки завершения работ, чтобы они не ушли «под снег».

Еще один аврал носит менее масштабный характер и касается завершения работ по обустройству к 1 сентября безопасных пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений там, где по каким-то причинам эти работы не выполнены до конца.

Закончить все работы до 1 сентября, главам администраций проконтролировать подходы к учебным заведениям, поручил мэр. Там, где вопросы еще остались — принять меры, чтобы поправить ситуацию, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Нужно подобрать все хвосты: где необходимо наложить зебру, закончить светофорные объекты, работы по искусственным неровностям

По информации мэрии Новосибирска, с начала сезона общая площадь ремонта дорог составила 167 тысяч кв. м. Планами по ремонту и реконструкции охвачены 63 объекта. В настоящее время заключены муниципальные контракты на ремонт 52 объектов, контракты на еще 11 объектов в стадии заключения. По состоянию на 29 августа завершены работы по 24 объектам.

Что касается переходов возле образовательных учреждений, то в настоящее время из 20 запланированных тротуаров-подходов на 11 завершены работы, 9 в высокой степени готовности. Проводятся работы по установке 17 светофоров: на 5 объектах работы завершены, на остальных объектах до 31 августа. Построены 118 из 146 искусственных неровностей, установлены более 783 дорожных знаков.

 

Ранее редакция сообщала о решении губернатора о дофинансировании дорожных работ в областном центре.

 

Фото Минтранса Новосибирской области

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог дорожные работы город благоустройство


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