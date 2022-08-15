Новосибирск получит дополнительно на ремонт дорог 150 млн рублей

По линии двух министерств регионального правительства (Министерства транспорта и Министерства финансов) согласовано выделение Новосибирску на ремонт дорог 150 млн руб из областного бюджета. Об этом губернатор Андрей Травников объявил в ходе оперативного совещания. Ранее с соответствующей просьбой к правительству обращался мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в ходе совещания пообещавший, что работы будут проведены своевременно и не «уйдут под снег». В ближайшее время мэрии областного центра и минтрансу предстоит согласовать перечень объектов для дорожных работ. Заказ работ по ремонту дорог предполагается у одного поставщика.

Напомним, на минувшей неделе губернатор области жестко раскритиковал работу муниципальных подрядчиков с дорожниками. В качестве основной причины гарантийных случаев при реализации программы БКАД назвали отсутствие контроля за работой подрядчиков со стороны заказчиков-муниципалитетов. Губернатор также поручил мэрии областного центра: приобрести мобильную лабораторию для исследований качества нового дорожного покрытия, цена вопроса —15 млн руб.

В предыдущие годы в Новосибирске отмечались случаи проведения дорожных работ с началом выпадения снега. В мэрии это объясняли поздним выделением средств с последующими конкурсными процедурами.

Ранее редакция сообщала, что на минувшей неделе в мэрии выбрали подрядчика для ремонта проспекта Дзержинского. А также о том, что новосибирские дороги под особым вниманием федеральной прокуратуры.