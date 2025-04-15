Мэр Новосибирска ограничил движение самокатчиков в День Победы

Не за горами один из самых значимых праздников для всех россиян — 9 мая. Этот день имеет особое значение для Новосибирска и его жителей, ведь он посвящён памяти тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

Мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев поручил ограничить движение самокатов в День Победы.

— В рамках подготовки ко Дню Победы нужно совместно с кикшеринговыми компаниями проработать вопрос ограничения или запрета движения электросамокатов в местах массового скопления людей. Они должны действовать 8 и 9 мая. Необходимо исключить инциденты на Михайловской набережной, в парках, скверах на других территориях, где будут проходить праздничные мероприятия, – подчеркнул Максим Кудрявцев.

В Новосибирске 9 мая центральную роль займет военный парад, который пройдет на площади имени Ленина в 10 часов утра.

Перед парадом состоится патриотическая акция «И город узнал о Победе». В 6 часов утра на площади имени Свердлова будет воссоздана атмосфера победного мая 1945 года — момента официального объявления об окончании войны.

Следует отметить, что решение о проведении акции «Бессмертный полк» еще не принято.

В преддверии Дня Победы в Новосибирске пройдут традиционные акции: «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти», «Свеча Памяти» и «Вахта Памяти». Ежедневно с 2 по 8 мая в 12:00 и в 18:00 на площади имени Ленина через аудиосистему будет звучать голос Юрия Левитана, читающий сводки Советского информбюро.