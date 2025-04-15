Новые типы контейнеров для перевозки ядерного топлива начали применять на НЗХК

Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК» в Новосибирске, предприятие Топливного дивизиона госкорпорации «Росатома») совместно с Сибирским филиалом АО «Атомспецтранс» (г. Северск) разработали и ввели в эксплуатацию две новые модели контейнеров. Они предназначены для перевозки ядерного топлива автомобильным и железнодорожным транспортом.
— Конструкция и компактность новых контейнеров позволяет оптимально использовать вместимость привлекаемого автомобильного и железнодорожного транспорта и снизить потребность в нем в 1,5 раза, — отметили в Росатоме.
Кроме того, предполагается, что использование ISO-контейнеров позволит повысить безопасность работы персонала при погрузке-выгрузке, так как исключает необходимость нахождения людей в непосредственной близости от места операции.
В настоящее время получены все разрешительные документы, необходимые для работы с новым типом транспортного оборудования, и проведены первые пилотные перевозки.
ПАО «НЗХК» создано в 1948 году. Один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в состав Госкорпорации «Росатом». Предприятие входит в Топ-10 крупнейших плательщиков налогов в федеральный бюджет, работающих в Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала, что на НЗХК изготовили ядерное топливо для исследовательского реактора в Боливии. На нём будут нарабатывать радиоизотопы для научных исследований.
Базовое фото редакции Infopro54, автор- Мария Кормильцева
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