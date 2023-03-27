Мэр Новосибирска определил приоритетные направления работы органов ТОС

Мэр Анатолий Локоть провёл Консультативный совет по территориальному общественному самоуправлению Новосибирска, на котором отметил достижения органов ТОС за прошлый год и поставил задачи на предстоящий период, сообщает пресс-служба мэрии города.

— Сотрудничество муниципалитета и городского актива, который сосредоточен в наших ТОСах, дает конкретный результат. Прежде всего это касается вопросов благоустройства. Ежегодная программа по ремонту придомовых территорий, которая формируется на основе наказов избирателей депутатам, утверждается только после согласования с представителями ТОСов. Мы не принимаем работу у подрядчика до тех пор, пока жители не подтвердят, что их устраивает качество. Благодаря работе ТОС в нашем городе появляются новые зелёные зоны, благоустроенные места, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Прошедший год поставил перед нашим обществом новые задачи, с которыми ТОС также успешно справляется. Активы организовывали сбор гуманитарной помощи и писем для участников СВО, оказывали всевозможную поддержку их семьям. Это очень важная работа, её нужно продолжать.

В Новосибирске осуществляют свою деятельность 147 органов территориального общественного самоуправления. Активисты ТОС участвуют в конкурсах социально значимых проектов. В 2023 году заявлено 65 проектов, 34 из них получили поддержку на общую сумму 5 млн рублей. В основном проекты направлены на благоустройство придомовых территорий, создание мини-парков, установку игровых и спортивных элементов. Так, ТОС «Танковый» Ленинского района будет реализовывать проект «Сквер у дома» по благоустройству зелёной зоны на ул. Титова, 196. ТОС «Кирово» Советского района проведёт благоустройство мини-парка на ул. Боровая Партия, 11. ТОС «Старгород» Заельцовского района благоустроит придомовую территорию и установит малые формы.

Органы территориального общественного самоуправления участвуют в организации летних трудовых лагерей для подростков, оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ТОСы приведут в порядок монументы и памятные места, организуют адресные поздравления ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда, создадут выставки и стенды о героях, живущих рядом, проведут ряд других акций.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска