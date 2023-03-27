Рекламодателям

Мэр Новосибирска определил приоритетные направления работы органов ТОС

  • 27/03/2023, 12:39
власть
В 2023 году активистами ТОС заявлено 65 проектов, 34 из них получили поддержку на общую сумму пять млн рублей.

Мэр Анатолий Локоть провёл Консультативный совет по территориальному общественному самоуправлению Новосибирска, на котором отметил достижения органов ТОС за прошлый год и поставил задачи на предстоящий период, сообщает пресс-служба мэрии города.

— Сотрудничество муниципалитета и городского актива, который сосредоточен в наших ТОСах, дает конкретный результат. Прежде всего это касается вопросов благоустройства. Ежегодная программа по ремонту придомовых территорий, которая формируется на основе наказов избирателей депутатам, утверждается только после согласования с представителями ТОСов. Мы не принимаем работу у подрядчика до тех пор, пока жители не подтвердят, что их устраивает качество. Благодаря работе ТОС в нашем городе появляются новые зелёные зоны, благоустроенные места, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Прошедший год поставил перед нашим обществом новые задачи, с которыми ТОС также успешно справляется. Активы организовывали сбор гуманитарной помощи и писем для участников СВО, оказывали всевозможную поддержку их семьям. Это очень важная работа, её нужно продолжать.

В Новосибирске осуществляют свою деятельность 147 органов территориального общественного самоуправления. Активисты ТОС участвуют в конкурсах социально значимых проектов. В 2023 году заявлено 65 проектов, 34 из них получили поддержку на общую сумму 5 млн рублей. В основном проекты направлены на благоустройство придомовых территорий, создание мини-парков, установку игровых и спортивных элементов. Так, ТОС «Танковый» Ленинского района будет реализовывать проект «Сквер у дома» по благоустройству зелёной зоны на ул. Титова, 196. ТОС «Кирово» Советского района проведёт благоустройство мини-парка на ул. Боровая Партия, 11. ТОС «Старгород» Заельцовского района благоустроит придомовую территорию и установит малые формы.

Органы территориального общественного самоуправления участвуют в организации летних трудовых лагерей для подростков, оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ТОСы приведут в порядок монументы и памятные места, организуют адресные поздравления ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов труда, создадут выставки и стенды о героях, живущих рядом, проведут ряд других акций.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

511

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : ТОСы власть Анатолий Локоть


Спецоперация на Украине

Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
цены на зерно

В Минсельхозе рапортуют о нормализации ситуации с вывозом зерна

Однако этот показатель пока составляет чуть более половины от прошлогоднего.
Читать статью >>
платеж по QR-коду не прошел по кассе

Расчеты по QR-кодам не проходят на кассах

Покупатели начали жаловаться в Роспотребнадзор на ситуации, когда при расчете по QR-коду они не получают товар, а деньги с карты списываются.
Читать статью >>
ремонт дорог

Новосибирску традиционно добавят средств на дороги

В ближайшее время город должен определиться с финансируемыми объектами.
Читать статью >>
Недвижимость в Новосибирске

Комфортное и современное жилье может быть не только в центре Новосибирска

Окраины Новосибирска застраиваются новыми жилыми комплексами, не уступающими по комфортности проживания центру.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Константин Бессонов, конструктор, основатель брендов теплотехнического оборудования TMF и свайных гидромолотов ROPAT

Константин Бессонов: Новосибирск живет под проклятием торгового перекрестка

За 30 лет в городе умерла половина промышленных предприятий, переживших войну. Восстановить этот потенциал удастся нескоро.
Все материалы
Лента новостей

В Минсельхозе рапортуют о нормализации ситуации с вывозом зерна

27/03/2023, 13:20

Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» и Высшая школа бизнеса НГУЭУ запускают новый проект

27/03/2023, 13:12

Более тысячи спортивных объектов появилось в Новосибирской области за последние пять лет

27/03/2023, 12:51

Частные дома могут подорожать на 20% уже этой весной

27/03/2023, 12:29
Популярное

Новосибирцы стали вдвое больше покупать мебели

25/03/2023, 10:00

Новосибирцам предложили выдвигать идеи по развитию страны

24/03/2023, 17:48

В России ужесточат контроль за качеством воздуха

24/03/2023, 14:57
Новости компаний

ВТБ определил средний чек операций по картам клиентов

27/03/2023, 13:07

Открыт приём заявок на участие в главном журналистском соревновании Сибири – конкурсе «Сибирь.ПРО»

27/03/2023, 13:04

Сибирский Сбер получил восемь наград в международном конкурсе «Хрустальная гарнитура»

27/03/2023, 12:42

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска