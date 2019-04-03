 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Развитие СО РАН должно быть синхронизировано с нацпроектом «Наука»

Назрела необходимость кооперации науки, бизнеса и органов власти.
  • 03/04/2019, 18:41
Развитие СО РАН должно быть синхронизировано с нацпроектом «Наука»

— На сегодняшний день у Сибирского федерального округа есть все возможности, чтобы стать инновационным центром страны, а Сибирское отделение РАН может быть связующим звеном для развития Сибири в современных условиях. Достижение этих масштабных целей требует ответственного подхода к выполнению плана комплексного развития СО РАН и кропотливой, вдумчивой работы на всех этапах его реализации, — отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на заседании рабочей группы по реализации плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук.

Отмечается, что план комплексного развития СО РАН был принят в декабре прошлого года. Реализация этого документа очень важна для дальнейшего развития сибирской науки, полагает полномочный представитель. Для успешного достижения намеченных результатов необходимо продумать развёрнутый график работ, определить конкретные сроки и круг вовлечённых в проект регионов, заинтересованных научных институтов и организаций. При этом все действия по выполнению плана должны быть синхронизированы с национальным проектом «Наука».

По словам полномочного представителя, в документе, наряду с мероприятиями по развитию академической науки, созданию передовой инфраструктуры для проведения исследований, предусмотрены меры, направленные на создание кооперации науки, бизнеса и органов власти.

— Сейчас важно выработать механизм увязки интересов бизнес-структур с возможностями научного сообщества, поставить на поток коммерциализацию научных разработок, — сказал Сергей Меняйло. — Это позволит преобразить реальный сектор экономики Сибири, научный комплекс, в свою очередь, получит импульс для выхода на качественно новый уровень.

Было отмечено, что в число ответственных исполнителей ряда мероприятий плана включены предприятия реального сектора экономики.

— Задача региональных органов исполнительной власти состоит в том, чтобы скоординировать эту работу, в том числе организовать взаимодействие представителей бизнеса и науки, оказать содействие в постановке задач по внедрению исследований и разработок в различные отрасли экономики регионов Сибири, — добавил полпред.

Также в документ включён пункт, предусматривающий реализацию в научных центрах проектов благоустройства, развития транспортной и социальной инфраструктуры.

— Эта работа значима, и её эффективность в полной мере зависит от действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Федерации округа. Для того чтобы получить высокие результаты, следует тщательно продумать все организационные моменты, — подчеркнул Сергей Меняйло.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

Популярное с сайта

Кошкины предложили кредиторам мировое

Кошкины предложили кредиторам мировое

03/04/2019, 15:53
За его заключение проголосовал Сбербанк. Экс-владельцы «Сибмоста» должны ему более 3 млрд рублей.
Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

03/04/2019, 15:25
Соответствующее постановление подписал губернатор Новосибирской области.
ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

03/04/2019, 14:00
Компания заявляет о готовности помогать франчайзи с получением проектного финансирования.

Актуальный разговор

Вячеслав Куц

На основе биометрии активно формируются цифровые сервисы

Все материалы
Новости

Мэр Новосибирска определился с пресс-секретарём

03/04/2019, 19:34

Городские дни науки продлятся в Новосибирске полтора месяца

03/04/2019, 18:37

«Сибиар» решил заняться производством сельхозтехники

03/04/2019, 18:10

Вопросы строительства домов в комплексе «Деловой квартал» обсудили в Новосибирске

03/04/2019, 17:51

МЖК «Энергетик» будет выделен земельный участок без торгов

03/04/2019, 17:07

Кошкины предложили кредиторам мировое

03/04/2019, 15:53

Водные биологические ресурсы передали минсельхозу

03/04/2019, 15:25

ГК «ПИК» может зайти в Новосибирск через франшизу

03/04/2019, 14:00

Новосибирские школьники протестируют интеллектуальную ИТ-платформу по профориентации

03/04/2019, 13:27

В «РЭС» на 24% увеличилось количество заключенных договоров на подключение

03/04/2019, 12:26

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска