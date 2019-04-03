Развитие СО РАН должно быть синхронизировано с нацпроектом «Наука»

— На сегодняшний день у Сибирского федерального округа есть все возможности, чтобы стать инновационным центром страны, а Сибирское отделение РАН может быть связующим звеном для развития Сибири в современных условиях. Достижение этих масштабных целей требует ответственного подхода к выполнению плана комплексного развития СО РАН и кропотливой, вдумчивой работы на всех этапах его реализации, — отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на заседании рабочей группы по реализации плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук.

Отмечается, что план комплексного развития СО РАН был принят в декабре прошлого года. Реализация этого документа очень важна для дальнейшего развития сибирской науки, полагает полномочный представитель. Для успешного достижения намеченных результатов необходимо продумать развёрнутый график работ, определить конкретные сроки и круг вовлечённых в проект регионов, заинтересованных научных институтов и организаций. При этом все действия по выполнению плана должны быть синхронизированы с национальным проектом «Наука».

По словам полномочного представителя, в документе, наряду с мероприятиями по развитию академической науки, созданию передовой инфраструктуры для проведения исследований, предусмотрены меры, направленные на создание кооперации науки, бизнеса и органов власти.

— Сейчас важно выработать механизм увязки интересов бизнес-структур с возможностями научного сообщества, поставить на поток коммерциализацию научных разработок, — сказал Сергей Меняйло. — Это позволит преобразить реальный сектор экономики Сибири, научный комплекс, в свою очередь, получит импульс для выхода на качественно новый уровень.

Было отмечено, что в число ответственных исполнителей ряда мероприятий плана включены предприятия реального сектора экономики.

— Задача региональных органов исполнительной власти состоит в том, чтобы скоординировать эту работу, в том числе организовать взаимодействие представителей бизнеса и науки, оказать содействие в постановке задач по внедрению исследований и разработок в различные отрасли экономики регионов Сибири, — добавил полпред.

Также в документ включён пункт, предусматривающий реализацию в научных центрах проектов благоустройства, развития транспортной и социальной инфраструктуры.

— Эта работа значима, и её эффективность в полной мере зависит от действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Федерации округа. Для того чтобы получить высокие результаты, следует тщательно продумать все организационные моменты, — подчеркнул Сергей Меняйло.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ