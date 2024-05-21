Мэр Новосибирска пообещал, что к 15 августа отремонтируют Первомайский сквер

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал ход благоустройства Первомайского сквера.

– Поддерживаю новосибирцев, которые справедливо требуют навести порядок в Первомайском сквере. Жители не потерпят такую ситуацию в центре мегаполиса, – отметил в сообщении мэр в своем Телеграм-канале.

По словам Кудрявцева, работы в сквере планируется завершить к 15 августа. Он подчеркнул, что держит этот вопрос под личным контролем.

Кудрявцев поручил департаменту культуры постоянно контролировать работу подрядчика.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники требуют проверить подрядчиков Первомайского сквера в Новосибирске.