Мэр Новосибирска пообещал, что к 15 августа отремонтируют Первомайский сквер

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал ход благоустройства Первомайского сквера.
– Поддерживаю новосибирцев, которые справедливо требуют навести порядок в Первомайском сквере. Жители не потерпят такую ситуацию в центре мегаполиса, – отметил в сообщении мэр в своем Телеграм-канале.
По словам Кудрявцева, работы в сквере планируется завершить к 15 августа. Он подчеркнул, что держит этот вопрос под личным контролем.
Кудрявцев поручил департаменту культуры постоянно контролировать работу подрядчика.
Ранее редакция сообщала о том, что общественники требуют проверить подрядчиков Первомайского сквера в Новосибирске.
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
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