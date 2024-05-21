Общественники требуют проверить подрядчиков Первомайского сквера в Новосибирске

Общественники организации «Тихий центр» направили обращение на имя вице-мэра Анны Терешковой с требованием дать оценку деятельности подрядных организаций, задействованных в реконструкции Первомайского сквера.
Общественник Евгений Митрофанов также заявлял, что в Первомайском сквере нужно везде перекладывать плитку.
— Действующий контракт необходимо прекращать, делать экспертизу и заключить новый, в стоимость которого войдет демонтаж. Существенное удорожание из денег уже бюджета города. Должна быть дана уголовно — правовая оценка действиям должностных лиц, — заявлял Митрофанов.
После проверки прокуратуры подрядчика обязали переделать плитку в сквере.
На минувшей неделе Митрофанов опубликовал ответ прокуратуры города, где сказано, что «Горзеленхоз» и подрядчик ИП Заманов А.Г. утвердили графики производства невыполненных работ и график исправления недостатков. Вопрос завершения благоустройства сквера находится на контроле прокуратуры.
В начале апреля 2024 стало известно, что сроки сдачи сдвинуты на осень 2024 года.
— Сроки выполнения обустройства твердого покрытия согласно предоставленному подрядчиком графику — до 25 июня. Только после этого можно будет продолжить озеленение и расставить малые архитектурные формы. Полностью благоустроен сквер будет ближе к осени, — сообщал начальник управления благоустройства Вадим Полещук.
Ранее редакция рассказывала о том, что фонтан «Мишка» в Первомайском сквере после реставрации обещали запустить обещают ко Дню города.
Фото из официального телеграм-канала управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, автор: пресс-служба.
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