Общественники требуют проверить подрядчиков Первомайского сквера в Новосибирске

Общественники организации «Тихий центр» направили обращение на имя вице-мэра Анны Терешковой с требованием дать оценку деятельности подрядных организаций, задействованных в реконструкции Первомайского сквера.

Общественник Евгений Митрофанов также заявлял, что в Первомайском сквере нужно везде перекладывать плитку.

— Действующий контракт необходимо прекращать, делать экспертизу и заключить новый, в стоимость которого войдет демонтаж. Существенное удорожание из денег уже бюджета города. Должна быть дана уголовно — правовая оценка действиям должностных лиц, — заявлял Митрофанов.

После проверки прокуратуры подрядчика обязали переделать плитку в сквере.

На минувшей неделе Митрофанов опубликовал ответ прокуратуры города, где сказано, что «Горзеленхоз» и подрядчик ИП Заманов А.Г. утвердили графики производства невыполненных работ и график исправления недостатков. Вопрос завершения благоустройства сквера находится на контроле прокуратуры.

Напомним, работы по реконструкции Первомайского сквера, расположенного в центре Новосибирска, должны были завершиться осенью 2023 года. Однако, подрядчик не успел завершить работу, и сдача была перенесена на весну 2024 года.

В начале апреля 2024 стало известно, что сроки сдачи сдвинуты на осень 2024 года.

— Сроки выполнения обустройства твердого покрытия согласно предоставленному подрядчиком графику — до 25 июня. Только после этого можно будет продолжить озеленение и расставить малые архитектурные формы. Полностью благоустроен сквер будет ближе к осени, — сообщал начальник управления благоустройства Вадим Полещук.

Ранее редакция рассказывала о том, что фонтан «Мишка» в Первомайском сквере после реставрации обещали запустить обещают ко Дню города.