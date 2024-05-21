Новосибирские инноваторы запустили производство мини-компьютеров и научили нейросети будить водителей

В Новосибирске инновационная компания «Элрон» запустила производство мини-компьютеров, основанных на отечественных компонентах.

Как сообщает правительство региона, размер устройства — с банковскую карту или жесткий диск.

Одноплатный компьютер, созданный учеными Академпарка, может применяться в различных сферах. Например, оптимизировать систему умного дома. В подобных случаях нужна компактность и автономность, что и дает размер устройства.

Также разработка может использоваться и в образовании, и в творчестве.

– В этом году инноваторы запустили в Новосибирске высокотехнологичное производство Arduino-совместимых плат на отечественном микроконтроллере MIK32 АМУР, производимом в Зеленограде крупнейшим производителем микроэлектроники в России, – говорится в сообщении правительства.

Также одно из устройств, разработанных в Новосибирске, уже получало поддержку со стороны министерства. SleepControl — часы, позволяющие контролировать состояние водителя за рулем, предотвращая засыпание и стимулируя к пробуждению. Для прогноза используется характеристика пульса владельца часов. Устройство разрабатывается в содействие с НГТУ.

– После завершения пилотных испытаний устройства контроля усталости планирует расширить его функциональное применение, – поделились в публикации.

По данным Seldon.Basis, ООО «Элрон» была учреждена 2010 году. Генеральный директор: Андрей Щемелев. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги. В прошлом году чистая прибыль составила — 92 тысячи рублей, а выручка — 223 тысячи. Компанией реализовано более 122 проектов от 21 крупных заказчиков, отгружено более 51 тысячи приборов и устройств, получен 21 патент для различных заказчиков, в том числе 8 патентов — на изобретение.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые из Новосибирска разработали отечественный противовирусный ветпрепарат.